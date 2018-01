Relembre Fedor Emelianenko em duplo knockdown e aqueça para o histórico GP de Bellator

Share it

O GP de pesos pesados do Bellator seguirá a todo vapor em 2018. Após o duelo de abertura, com a vitória sobre Chael Sonnen sobre Rampage Jackson, exibida ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports no dia 20 de janeiro, teremos nos próximos meses uma das lutas do GP mais aguardadas.

Fedor Emelianenko, lendário peso pesado russo, terá pela frente o campeão finalizador Frank Mir, no dia 28 de abril, no Bellator 197, em Illinois. Fedor, de 41 anos, revelou que sua motivação para voltar a competir é se manter em plena forma na temporada 2018. Mas o que esperar da pedreira russa contra Frank Mir?

Em sua luta mais recente, Emelianenko encarou Matt Mitrione, que também está no GP, na primeira edição do Bellator em Nova York. No duelo, um acontecimento curioso: Fedor e Matt entraram para golpear simultaneamente e ambos foram ao solo. Matt se recuperou antes e acabou conseguindo a vitória.

Muitas emoções nos aguardam neste GP de pesados, que conta ainda com nomes como Ryan Bader, Roy Nelson e King Mo, além de Sonnen, que avançou na disputa. E para você, amigo leitor, Fedor ainda tem “garrafas para vender” e pode surpreender no torneio? Relembre no vídeo abaixo a disputa entre Fedor e Mitrione e comente conosco!