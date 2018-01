Conheça as novas instalações da Gracie Barra Belo Horizonte, nossa GMI em Minas

Share it

Sempre pensando no melhor para seus alunos, nosso GMIs da Gracie Barra Belo Horizonte traçaram uma meta: Desconforto? Só para os adversários.

Com instalações novinhas, para trazer ainda mais satisfação aos seus atletas, a academia se tornou uma das filiais da GB mais bem estruturadas no mundo.

Tocada pelos faixas-pretas e competidores ferrenhos Cláudio Caloquinha e Sérgio Benini, a Gracie Barra BH se tornou referência no ensino da arte suave em Minas Gerais, não só pela infraestrutura oferecia, mas também pelo alto nível do ensino aplicado aos seus discípulos.

Por isso fica a dica. Se você é de Belo Horizonte ou região, não deixe de fazer uma vista aos amigos da Gracie Barra BH, no bairro de São Bento. Você vai se surpreender! Confira no vídeo abaixo um pouco do que é ensinado no dojô e não deixe de conhecer nossas academias associadas!

Gracie Barra Belo Horizonte

Rua Hidra, 399, São Bento

Belo Horizonte

# (31) 3286-4106

sergiobenini@gmail.com caloquinhajj@hotmail.com

http://graciebarrabelohorizonte.com.br/