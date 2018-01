Vitória em SP e liderança em Abu Dhabi: a dobradinha de Igor Silva no Jiu-Jitsu

Share it

Em 48 horas, Igor Silva enfrentou uma verdadeira maratona nos tatames, e saiu vencedor. O faixa-preta de Jiu-Jitsu lutou na sexta-feira, dia 26 de janeiro, em São Paulo, no ACB Jiu-Jitsu, onde derrotou o campeão mundial Rodrigo Cavaca por finalização. De lá, Igor partiu para Guarapari, no Espírito Santo, onde lutou o National Pro, evento da UAEJJF que conta pontos para o ranking, e mais uma vez saiu vitorioso.

“Foram dez competições em quatro meses, então dei prioridade a essa super luta no ACBJJ. Deixei, inclusive, de lutar o Europeu, onde sou tricampeão. Achei a minha atuação no ACBJJ muito boa. Treinei bastante diversas situações que poderiam acontecer na luta. Acabou que a luta foi para um lado diferente, e eu acabei improvisando na hora. E deu certo. Mas eu estava muito bem treinado, confiante e vindo de um ritmo forte de competição”, disse Igor.

De São Paulo, Igor partiu para Guarapari. Ele chegou no sábado pela manhã e bateu o peso para entrar em ação pelo National Pro no domingo. Com a vitória, ele abriu uma boa vantagem na liderança do ranking da UAEJJF.

“Mais uma vez venci a minha categoria. Aumentei a minha vantagem em relação ao segundo colocado, mas não vou me acomodar. Vou continuar focado nas competições da UAEJJF até o World Pro para me consolidar na liderança do ranking”, avisou Igor, que já tem traçado os seus objetivos até o meio do ano.

“Meu objetivo agora é lutar todos os eventos da UAEJJF para me manter em primeiro no ranking. Me preparar também caso apareça mais alguma luta no ACBJJ e, claro, o Mundial da IBJJF na Califórnia, em junho. Espero chegar muito bem preparado lá”, encerrou.

(Fonte: Assessoria de imprensa)