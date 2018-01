Roberto Gordo ensina armlock do cem-quilos na Start BJJ Academy

Share it

Sempre em busca do Jiu-Jitsu simples e eficiente, nosso professor GMI Roberto Gordo, da Start BJJ Academy, traz para você, estudioso leitor de GRACIEMAG, uma opção para finalizar o adversário após chegar no controle lateral.

Na aula, Gordo mostra passo a passo como dominar o oponente e sair no armlock. Para tal, o professor mostra detalhes do posicionamento do braço para travar completamente o inimigo. Depois do controle, Gordo avança com o passo por cima da cabeça, para dominar a calça do adversário e assim sair no seguro armlock.

Confira a posição gravada por Roberto Gordo na Start BJJ Academy, em Pembroke Pines, na Florida, e fique ligado no nosso catálogo GMI, que reúne os melhores professores do Brasil e do mundo!

