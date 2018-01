Gustavo Braguinha e Nathiely de Jesus faturam ouro duplo no LA Open de Jiu-Jitsu

Share it

Depois de fortes emoções em Portugal, o Jiu-Jitsu voltou para a acolhedora Califórnia, com o aguardado Los Angeles Open de Jiu-Jitsu da IBJJF.

Ponto de encontro das melhores academias e grandes atletas da arte suave, Los Angeles teve um dia de puro Jiu-Jitsu no último domingo, dia 28 de janeiro.

Entre os campeões, destaque para os craques Gustavo Braguinha e Nathiely de Jesus, que faturara ouro duplo na competição.

No masculino, Braguinha conquistou sua consagração ao bater Ashur Darmo (Bonsai JJ) no peso pesado, e em seguida partiu com tudo para o absoluto e na final vencer Diego ramalho (ZR Team). O ouro duplo de Braguinha, contudo, teve saber de despedida. Representando a Brotherhood na competição, o faixa-preta anunciou logo em seguida sua migração para a Atos JJ.

Já no feminino, Nathiely de Jesus voltou a mostrar sua força. Sem adversárias no peso pesado, Nathiely teve que vencer Sábatha dos Santos (Ryan Gracie Team). Outros destaques na faixa-preta ficaram para as vitórias de Lucas Pinheiro (AMBJJ) no peso-pluma, Johnny Tama (Atos) no leve, Gabriel Arges (Gracie Barra) no meio-pesado e Tanner Rica (Soul Fighters) no superpesado.

Na disputa por equipes, a Atos chegou na frente com 220 pontos, seguida pela CheckMat, com 182 pontos, e em terceiro ficou a BTT, com 179 pontos.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Joshua S. Rodriguez – GD Jiu-Jitsu Association

3 – Eduardo Barboza da Silva – GF Team Connecticut

3 – Joseph Woo Sun Lee – Renzo Gracie LA

Black / Adult / Male / Feather

1 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Bruno Valdivino de Carvalho – ZR Team Association

3 – Ian Phyllip Sanders – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Manuel Alejandro Moreno Macias – Ares BJJ

Black / Adult / Male / Light

1 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance

2 – Francisco Antonio Iturralde Lara – Del Mar Jiu-Jitsu Club

3 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Piter Frank Almeida Silva – Alliance

Black / Adult / Male / Middle

1 – Kauan Argimon Barboza – Carlson Gracie Team

2 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Diego Dias Ramalho – ZR Team California

3 – John Taylor Combs – Easton BJJ

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Gabriel Arges de Sousa – Gracie Barra

2 – Gabriel Kitober Vieira – GF Team

3 – Gianni K. T. E. Crivello – Ralph Gracie

3 – Nicholas Greene – Ralph Gracie

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Gustavo Espindola Batista – Ns Brotherhood

2 – Ashur Sami Darmo – Bonsai JJ – USA

3 – Diego Gamonal Nogueira – Brazilian Top Team

3 – Kevin William Scott – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Tanner Wade Rice – Soul Fighters BJJ Connecticut

2 – Wellington Modena Peroto – One Jiu-Jitsu USA

3 – Allan Di Lucia Santos – Soul Fighters BJJ Arizona

3 – Nicholas Lawrence Haas – Zenith BJJ – Las Vegas

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Dany Guy Steve Gerard – Atos Jiu-Jitsu

2 – Thiago Gaia Taciano de Oliveira Marques – GF Team

3 – Joseph Moku Kahawai Jr. – Beyond Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Gustavo Espindola Batista – Ns Brotherhood

2 – Diego Dias Ramalho – ZR Team California

3 – Dany Guy Steve Gerard – Atos Jiu-Jitsu