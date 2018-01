Missão guarda aberta – Parte 2

Share it

Dando continuidade ao tema estudado na semana anterior, Renzo Gracie e Leo Tunico voltam a ensinar técnicas fundamentais a partir da guarda aberta, ampliando ainda mais o leque de opções para você, amigo leitor, jamais se sentir inseguro quando o oponente abrir a sua guarda. Você vai aprender que o espaço e a mobilidade que o adversário possui quando abre a sua guarda podem ser usados contra ele, como se o guardeiro jogasse iscas para atrair o passador a armadilhas implacáveis. Na aula sobre qualidade de vida, confira o depoimento do judoca medalhista olímpico Travis Stevens, que mostra como você pode se beneficiar da mentalidade vencedora de um atleta de alto rendimento. Esta semana, portanto, o programa Renzo Gracie Online Academy está organizado da seguinte forma:

Sete aulas sobre técnicas da guarda aberta.

Uma aula sobre qualidade de vida.

Dia 1: Segunda-feira

Aula 1: Ida para as costas através do “gola drag”



Quando o adversário abre a sua guarda e tourea as suas pernas a fim de alcançar o domínio lateral, você pode dominar a gola do paletó dele, controlando sua movimentação e atacando também. É o que ensina mestre Renzo Gracie nesta aula especial sobre guarda aberta, variando botes de estrangulamento com puxadas de “gola drag”. Repare como é importante que a todo momento você se posicione de lado, dando mobilidade aos seus quadris e também ampliando o ângulo que vai tornar a sua puxada de gola poderosa.

Aula 2: Guarda sentada dominando a manga mais próxima

Ao abraçar a perna do adversário, a fim de jogar com a guarda sentada, você tem diversas alternativas para fazer pegada no kimono do passador. Lapela, faixa, manga do lado oposto ou a manga mais próxima, do mesmo lado da perna que você domina. Leo Tunico demonstra uma raspagem que se utiliza deste último tipo de pegada. Preste bastante atenção aos detalhes do giro que Tunico faz com o corpo para desequilibrar o oponente.

Dia 2: Terça-feira

Aula 3: Estrangulamento da guarda aberta

Mestre Renzo Gracie mostra como o domínio da gola cruzada é um ponto de apoio muito eficiente para você se manter protegido com a guarda aberta. Repare como Renzo usa tal pegada como uma espécie de escudo, controlando a distância em relação ao corpo do passador, de forma dinâmica. No momento em que o oponente se aproxima além do necessário, o mestre faz uma pegada no paletó com a outra mão e arrocha o estrangulamento. Preste atenção em como Renzo aproxima o pescoço do adversário para perto de sua barriga, durante o arremate do golpe. Caso o passador se afaste em vez de se aproximar, Renzo usa o domínio da gola para uma puxada brusca, progredindo para as costas.

Aula 4: Da guarda sentada para o single-leg

Leo Tunico chama atenção para a possibilidade de o adversário estourar suas pegadas no momento em que você chega à guarda sentada. Neste caso, uma ótima opção é transitar para o single leg. Preste atenção aos detalhes de posicionamento para que você consiga ficar em pé e não esqueça de usar o ombro na hora de derrubar o adversário.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 5: Raspagem tripé



Leo Tunico ensina uma das raspagens mais básicas a partir da guarda aberta, muito recomendada para ser usada quando o adversário tenta passar a sua guarda em pé. Uma das mãos domina a manga do kimono; a outra controla o calcanhar. Uma das pernas engancha a perna do oponente que está livre, enquanto o guardeiro empurra com o outro pé os quadris do passador. Ao tombar o adversário, preste atenção ao detalhe que Tunico ensina para você ir para cima do oponente com facilidade.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 6: Guarda laçada defensiva

Uma das alternativas para você jogar com a guarda aberta é através da guarda laçada. Leo Tunico aborda os aspectos defensivos da posição, revelando macetes para você envolver com a perna um dos braços do oponente e conter suas tentativas de passagem. Preste muita atenção à forma como Tunico faz pegada na manga do kimono do adversário.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 7: Raspagem da guarda laçada

Nesta aula, Leo Tunico analisa a guarda laçada por uma perspectiva de ataque. Quando o oponente tenta chegar ao domínio lateral sem se livrar da perna que laça o seu braço, ele se torna extremamente vulnerável a ser raspado para o lado oposto ao que ele ataca. Tunico chama atenção para a importância de não perder a pegada na manga do kimono, entre outros detalhes.

Aula 8: Qualidade de vida / Competição



O judoca medalhista olímpico Travis Stevens acredita que o plano de treinamento de um atleta de alto rendimento (o que inclui a construção de sua força mental, a maneira como organiza a rotina, o autoconhecimento para compreender virtudes e pontos fracos, entre outros aspectos) pode ser aplicado à vida de qualquer pessoa que esteja em busca de um objetivo desafiador, como conquistar uma vaga de emprego muito concorrida. Nesta aula, Travis chama atenção para a necessidade de você ter uma visão clara e realista de quem você é e de qual é o seu verdadeiro potencial, a cada etapa da sua trajetória.

