Copa Prime de Jiu-Jitsu terá olheiro da Copa Podio para a composição do próximo card

A temporada da Copa Prime de Jiu-Jitsu iniciou com todo o gás e a 2ª etapa está agendada para o dia 18 de fevereiro em Tramandaí. O calendário completo da temporada 2018 de competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu já foi divulgado e grandes confrontos estão marcados para as próximas dez etapas do Circuito Prime no ano de 2018.

A Copa Prime por ser seleiro de grandes atletas no sul do país esta atraindo olheiros que estão a procura de talentos do Jiu-Jitsu. A equipe técnica da Copa Podio marcará presença na próximas etapas da Prime e prometem ir a caça das futuras estrelas do Jiu-Jitsu. A intenção é avaliar e selecionar o atleta para compor o cards preliminare do próximo evento da Copa Podio, que ocorrerá no dia 8 de abril, na capital gaúcha.

Para garantir a sua vaga na 2ª etapa acesse o site da Pro Sports (www.prosportsbjj.com), as inscrições encerram no dia 14 de fevereiro.

Confira na integra o Calendário da Copa Prime 2018 e agende esses desafios:

II Etapa Prime – 18 de fevereiro (Tramandaí RS)

III Etapa Prime – 18 de março (Campo Bom RS)

IV Etapa Prime – 22 de abril (Porto Alegre RS)

V Etapa Prime – 20 de maio (Lajeado RS)

VI Etapa Prime – 17 de junho (Novo Hamburgo RS)

VII Etapa Prime – 15 de julho (Campo Bom RS)

VIII Etapa Prime – 19 de Agosto (em breve local sede)

IX Etapa Prime – 30 de Setembro (em breve local sede)

X Etapa Prime – 28 de Outubro (em breve local sede)

(Fonte: Assessoria de imprensa)