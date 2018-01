5 dicas e macetes para render mais no treino de Jiu-Jitsu durante o calor do verão

Share it

O fortíssimo calor que atinge quase todo Brasil pode atrapalhar tudo, menos os treinos de Jiu-Jitsu dos praticantes mais apaixonados.

Para driblar o maçarico e as temperaturas capazes de derreter asfalto, é preciso tomar algumas precauções, algumas sérias. O GRACIEMAG.com lista hoje cinco dicas principais para você não sofrer na academia ao treinar.

1. Hidratar-se com regularidade desde a hora de acordar até depois do treino é uma das medidas principais. Beba um copo de água de hora em hora.

2. Nada de panos quentes: procure deixar seu kimono perto do ar condicionado durante o dia. Sua armadura vai ficar geladinha na hora de vestir. Só é preciso evitar que ele se molhe, claro.

3. Durante o treino, vale lembrar de ter por perto uma toalha ou uma tira de algodão no pulso, como os jogadores de basquete costumam usar. Pode ajudar muito na hora de enxugar o suor que pinga no tatame.

4. Morador do bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, onde a temperatura passa frequentemente dos 40ºC, o faixa-preta Fabio Andrade (Nova União) sabe das dificuldades para lidar com a canícula e manter os treininhos em alto nível: “Para mim, que trabalho em Bangu, o calor já é algo até normal. Mas há dias que passa dos limites. Nas semanas mais quentes hidratamos mais os nossos atletas. O ventilador fica circulando o dia inteiro, desde que abrimos. Nossa tática principal é aumentar a quantidade de treinos e diminuir o tempo de duração deles. Normalmente, em minha academia, são quatro treinos de duas horas cada. Em dias quentes, aumento para seis treinos de uma hora cada, dependendo do rendimento dos atletas”, explica Fabio.

5. De acordo com Fabio Andrade, é possível manter o rendimento dos lutadores: “Não tem nada de desaceleração, o treino é sempre para frente. Cabe ao professor lembrar aos alunos competidores que, enquanto muitos brincam de treinar, tem alguém treinando muito forte em algum lugar do mundo. Não há alternativa, quem faz Jiu-Jitsu tem de treinar sem moleza. A alternativa é deixar o pessoal beber água o tempo todo. Treinos curtos, muita água e um ambiente alegre compensam qualquer calorão”, ensina Fabio.

E você, amigo leitor, como evita o calor nos treinos de Jiu-Jitsu? Sua academia tem ar condicionado ou não? Comente.