Vídeo: Ronaldo Jacaré aplica chutaço e nocauteia Derek Brunson no UFC Charlotte

Em noite de grandes lutas, o UFC Charlotte agitou a tela do Combate com 12 duelos, com uma revanche aguardada na luta principal.

Ronaldo Jacaré, depois de longo tempo longe dos cages para se recuperar de cirurgias e melhorar seu jogo, ficou frente a frente com Derek Brunson, antigo rival que já havia batido no finado Strikeforce.

Bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu, Jaca deve ter inspirado Brunson a afiar suas armas no solo e as defesas de queda para não sucumbir rápido ao brasileiro, mas Ronaldo trouxe outra carta para mesa.

Dono de mãos poderosas, seja para apertar ou socar seus oponentes, Jacaré sabe da importância de surpreender seus adversários para vencer logo, assim como fazia no Jiu-Jitsu. Por isso, logo no primeiro assalto, Jacaré vislumbrou a brecha necessária para soltar um forte chute de direita, que sacudiu a caixola de Brunson e fez o americano partir, cambaleante, em direção à grade. Mais alguns socos e fim de papo. Vitória por nocaute técnico para o Jacaré, primeiro brasuca do UFC a vencer em 2018.

Outros brasileiros no card, porém, não tiveram a mesma sorte. Netto BJJ, Godofredo Pepey e Ju Thai acabaram superados por seus adversário no card preliminar do evento. Confira abaixo o chute nocauteador de Ronaldo Jacaré e resultados completos do UFC Fight Night em Charlotte!

UFC Fight Night: Jacaré x Brunson

Charlotte, EUA

27 de janeiro de 2018

Ronaldo Jacaré venceu Derek Brunson por nocaute técnico aos 3min50s do R1

Andre Fili venceu Dennis Bermudez na decisão dividida dos jurados

Gregor Gillespie venceu Jordan Rinaldi por nocaute técnico aos 4min46s do R1

Drew Dober venceu Frank Camacho na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Bobby Green venceu Eric Koch na decisão unânime dos jurados

Mirsad Bektic venceu Godofredo Pepey por nocaute técnico aos 2min47s do R1

Katlyn Chookagian venceu Mara Borella na decisão unânime dos jurados

Randa Markos venceu Juliana “Ju Thai” Lima na decisão unânime dos jurados

Ji Yeon Kim venceu Justine Kish na decisão dividida dos jurados

Vinc Pichel venceu Netto BJJ na decisão unânime dos jurados

Niko Price finalizou George Sullivan no estrangulamento pelas costas aos 4min21s do R2

Cory Sandhagen venceu Austin Arnett por nocaute técnico aos 3min48s do R2