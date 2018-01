Renzo Gracie acerta revanche contra Sakuraba e diz: “O UFC perdeu a alma”

Share it

Renzo Gracie e Kazushi Sakuraba vão voltar a se enfrentar de luvas quase 18 anos depois da clássica batalha entre ambos no Pride FC, informou o repórter Jake Nichols, do site TheBodyLock.

Aos 51 anos, Renzo foi contratato pelo One FC e, como ele disse ao GRACIEMAG.com, não vê a hora de sair na mão com o famoso ídolo japonês, que o finalizou numa chave kimura no Pride 10, em 2000. “A luta será nas regras do MMA, ou tu acha que ando relaxando?”, brincou o Gracie.

Em evento do One FC em Boracay, Filipinas, Renzo confirmou que assinou com a organização asiática. Chatri Sityodtong, presidente e CEO da One Championship, disse que o Gracie vai mesmo competir contra Kazushi Sakuraba, de 48 anos, em sua estreia com a organização.

“Não sei se o Sakuraba está pronto e por isso a data da nossa luta ainda não foi definida. De repente faço uma outra luta antes de enfrentar o japonês”, ventilou Renzo.

Nas Filipinas, Renzo falou de sua extensa história com o UFC, e disse acreditar que o One Championship poderá ser a principal organização mista de artes marciais do mundo no futuro, simplesmente “porque eles estão fazendo o que é certo”. Quanto ao UFC, Renzo afirmou: “O UFC se perdeu pelo caminho, pois deixou o dinheiro mandar. Eles hoje não têm alma.”

Renzo completou o raciocínio, para o GRACIEMAG.com: “Quando uma organização não compreende o que é a arte marcial, perde o fio da meada. E foi o que aconteceu com o UFC. Eles perderam a essência ao achar que aquilo é apenas negócio e que o dinheiro comanda. Aqui não tem puta não, meu irmão. Somos lutadores, homens e mulheres de moral que passam a vida procurando fazer o que é certo e não se vendem. Isso eles não entendem.”

Em 2014, Renzo e Saku lutaram por 20 minutos numa disputa de Jiu-Jitsu sem kimono, no evento Metamoris, valendo apenas a finalização. A luta terminou em empate.

E agora? Quem vence o próximo confere entre as lendas?

*** Lembre-se, recentemente Renzo passou a disponibilizar conhecimento pela internet, em Gallerr.com/academy. Clique e saiba mais!