Vídeo: Rafael Dallinha ensina finalização na chave de punho para surpreender no Jiu-Jitsu

Dono de um extenso leque de transições e finalizações no Jiu-Jitsu, o casca-grossa Rafael Dallinha, professor na nossa GMI BJJ Revolution , em Pacific Beach, San Diego, traz para você, amigo leitor, um golpe sorrateiro para você usar nos treinos e nos campeonatos.

Ao lado do faixa-preta Rodrigo Medeiros, Dallinha mostra sua opção surpresa para finalizar no pulso ao dominar com a pegada de costas. Para ajustar o golpe, Rafael escorrega até a palma da mão do adversário, para assim começar a torção e sair o corpo para lateral. Após fazer a pegada, o professor mostra três ajustes para pegar na mão, além de abrir o oponente para uma alternativa no armlock.

Confira a aula no vídeo abaixo e faça parte você também do nosso time GMI, que indica as melhores academias de Jiu-Jitsu do Brasil e do mundo!

BJJ Revolution

4878 Cass St

Pacific Beach, San Diego

California 92109

#(858) 273-1344

bjjrevolutionteam.com

E-mail: r_medeiros_bjj@hotmail.com

rodrigomedeirosbjj.com

Instagram: @rmedeirosbjj e @bjjrevolutionteampb