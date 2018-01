As melhores finalizações e nocautes de Ronaldo Jacaré, estrela do UFC deste sábado

Share it

Após nove meses afastado do octógono, Ronaldo Jacaré está de volta a ação. Bicampeão mundial absoluto de Jiu-JItsu e ex-campeão do Strikeforce, o peso médio do Ultimate terá pela frente Derek Brunson, em revanche aguardada no UFC Charlotte, neste sábado, dia 27 de janeiro.

Depois de uma temporada nos EUA afiando o wrestling e com tempo de sobra para recauchutar o corpo, castigado por anos de treino e lutas, Jacaré deve voltar novo em folha para uma nova empreitada rumo ao cinturão, após ser frustrado por Robert Whittaker, atual campeão da divisão, em sua última luta. Para tal, Jacaré terá que passar pelo agressivo Brunson, que vem de dois nocautes no primeiro assalto, sobre Dan Kelly e Lyoto Machida, respectivamente.

Além do Jiu-Jitsu afiado que nós conhecemos bem, Jacaré tem em sua posse poderosas mãos, capazes de nocautear os melhores pesos médios do mundo. Para relembrar a força da fera capixaba, confira no vídeo abaixo as melhores finalizações e nocaute de Ronaldo Jacaré dentro das oito linhas do UFC e aqueça para o evento deste sábado, ao vivo no Combate, à partir das 18h30.

UFC Fight Night: Jacare x Brunson

Charlotte, EUA

27 de janeiro de 2018

Ronaldo Jacaré x Derek Brunson

Dennis Bermudez x Andre Fili

Jordan Rinaldi x Gregor Gillespie

Drew Dober x Frank Camacho

Card preliminar

Eric Koch x Bobby Green

Godofredo Pepey x Mirsad Bektic

Katlyn Chookagian x Mara Romero Borella

Juliana Lima x Randa Markos

Justine Kish x Ji Yeon Kim

Netto BJJ x Vinc Pichel

Niko Price x George Sullivan

Austin Arnett x Cory Sandhagen