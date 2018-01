Vitor Terra ensina contra-ataque da raspagem de gancho no Jiu-Jitsu

Share it

Além de uma base sólida e atenção nos fundamentos, todo bom atleta do Jiu-Jitsu deve estar sempre em dia com as opções para aproveitar a movimentação do oponente como vantagem. Pensando nisso, nosso GMI Vitor Terra, da Gracie Terra, nos mandou este vídeo instrutivo.

Na aula, Terra mostra como contra-atacar o inimigo que busca a raspagem de gancho. Para defender a inversão e ter vantagem, Vitor laça o pescoço do adversário e segura na lapela, para assim chegar do lado e inverter o quadril. Com o ajuste, o estrangulamento fica ainda mais fácil.

Confira a técnica no vídeo abaixo!