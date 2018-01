O que esperar de Cris Cyborg x Amanda Nunes em possível superluta do UFC?

Share it

Mais uma superluta vem sendo costurada pelo UFC para o ano de 2018. Sem muitas opções na categoria, Cris Cyborg pode ter pela frente outra campeã, compatriota e tão temida quanto.

Amanda Nunes, campeã dos pesos-galos, revelou semanas atrás que gostaria de encarar Cyborg, campeã dos penas, em superluta valendo o cinturão de Cris. A brasileira, com intenção de dar lastro à sua divisão, pediu para que Amanda fizesse um duelo com epso até 66kg antes de disputar o título, mas a conversa mudou de rumo.

Agora, Cyborg não só mostrou aceitação ao duelo como inclusive revelou conversar com o UFC, para que a disputa seja realizada no dia 7 de julho, no UFC 226, em Las Vegas. De acordo com Cyborg, ela e sua equipe já aceitaram o combate, faltando apenas a confirmação de Amanda e da ATT.

Vale lembrar que apenas Cris e Amanda são donas de título representando o Brasil, em todas as outras categorias do UFC os campeões são estrangeiros. A luta poderia deixar uma das duas sem o título provisoriamente, mas também há informações que o duelo possa ser casado em peso combinado, o que não colocaria nenhum cinturão em jogo.

E você, amigo leitor, ficou animado com a possível superluta entre Cris Cyborg e Amanda Nunes? Qual das duas sairia campeã do suposto duelo? Comente conosco!