Marcio André vibra com tetra no Europeu 2018 e analisa volta ao peso-pena

Astro da nova geração, Marcio André alcançou a glória mais uma vez no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, encerrado no último fim de semana, em Portugal. De volta ao peso-pena, após dominar o GP do Berkut, o faixa-preta de Fabio Andrade precisou vencer três lutas para garantir o tetracampeonato seguido no Europeu.

Marcio fez bonito na final, ao raspar duas vezes e dominar a guarda de Gianni Grippo (Alliance), que havia eliminado Isaque Paiva (Saikoo) na semifinal da categoria. Antes de lutar com Grippo, Marcinho venceu Isaac Doederlein (Alliance), pupilo de Rubens Cobrinha, nos pontos.

Marcio analisou a final da divisão contra Gianni e o momento em que o faixa-preta da Alliance optou por encarar sua guarda, logo no início da luta, algo que não aconteceu nos dois últimos duelos entre eles.

“Na verdade, eu sempre gostei de ficar por baixo. Tenho uma guarda muito versátil e perigosa, só que na minha categoria sempre me puxam para a guarda, então comecei a ficar por cima e acabei melhorando muito meu jogo de passagem. Sinto que meus adversários se sentem um pouco ameaçados com a maneira que passo guarda e acabam subindo agora. Isso me facilita, pois quando raspo eu fico na frente. Depois, eu sei que tenho muitas armas para poder preparar minhas passagens de guarda. Já para defender as raspagens eu sempre tive bom equilíbrio e base. Treino muito sem fazer pegadas quando estou por cima e deixo o cara tentar me raspar, isso ajuda muito no equilíbrio. Depois, quando você passa a usar os braços, fica com uma base muito boa”, comenta Marcio.

Depois de quatro meses, Marcio retornou ao peso-pena, sua categoria de origem desde a faixa-azul de Jiu-Jitsu, e sentiu algumas diferenças. Uma delas foi novamente enfrentar adversários flexíveis e adeptos ao berimbolo.

“Senti muita diferença. Os pesos-penas são mais embolados e isso eu tinha esquecido. A questão do peso eu até que fui muito bem, minha nutricionista Rita Cadiz me ajudou muito nessa parte e eu consegui bater o peso bem. Como eu disse, é muito diferente e tinha muito tempo que eu não batia esse peso. Foi satisfatório meu desempenho mas eu sei que poderia ter ido melhor. Fiz tudo que tinha que fazer para sair campeão. Foi uma boa experiência voltar aos penas, é um jogo diferente. Agora vou voltar para casa, continuar os trabalhos e melhorar ainda mais”, encerra Marcinho.