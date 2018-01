Jiu-Jitsu: Guilherme Bomba e o ajuste do kata-gatame no Bellator 192

Share it

O início desta temporada de MMA não está sendo das melhores para os brasileiros. De oito duelos envolvendo brasucas nos cages internacionais, apenas Guilherme Bomba levou a melhor até agora. Para vencer, a fera usou uma de suas melhores armas: o Jiu-Jitsu.

Em ação no Bellator 192, exibido pelo Fox Sports na noite do último sábado, dia 20, Bomba encarou Ivan Castillo na divisão de peso meio-médio. O duelo não passou do primeiro round, já que Guilherme conseguiu levar a luta para o solo, montar e passar o braço para apertar no kata-gatame.

Detalhe interessante na movimentação do faixa-preta da BH Rhinos é como ele protege a tentativa de fuga de Castillo com o próprio quadril, quando o adversário levanta o corpo para tentar aliviar a pressão. Bomba, mesmo sem olhar, se mantém atento à posição do inimigo para maximizar o poder de arrocho do seu golpe.

Confira o lance no vídeo abaixo e fique ligado na grade do Fox Sports para conferir a reprise do Bellator 192!