Há 15 anos: Marcelo Garcia e o histórico mata-leão em Vitor Shaolin no ADCC

Share it

Estrelas não nascem da noite para o dia, mas Marcelinho Garcia, com sua inteligência no tatame, teve sua ascensão no mundo do Jiu-Jitsu de forma meteórica. Antes de conquistar seu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, em 2004, o atleta da Alliance fez uma campanha invejável no ADCC 20003, realizado em São Paulo há 15 anos.

Na divisão até 77kg daquela edição, nomes como Renzo Gracie, Fernando Tererê, Márcio Feitosa, Vitor Shaolin e Daniel Moraes, Marcelinho entrara como azarão, mas colocou seu jogo em prática para chegar ao topo.

Depois de abrir o torneio com um mata-leão sobre o japonês Kiuma Kunioku, Marcelinho bateu Renzo Gracie, após raspar, passar e pegar as costas. Embalado pela conquista sobre o favorito da divisão, Garcia partiu para a semifinal contra o também Vitor Shaolin, que também era aposta para conquistar o ouro.

Foram 24 segundos de luta contra o craque da Nova União. Marcelinho fintou a puxada para a guarda e, com seu armdrag chegou nas costas para aplicar o estrangulamento. Shalin tentou a fuga, mas o mata-leão foi encaixado rapidamente e Vitor não tem sequer tempo de bater.

Marcelinho seria campeão do ADCC horas depois, ao bater Otto Olsen, também no mata-leão, e começaria assim sua brilhante carreira na arte suave.

Confira o lance no vídeo abaixo e reviva a história do Jiu-Jitsu!