Vídeo: Daniel Cormier derruba, domina no solo com o Jiu-Jitsu e defende cinturão no UFC 220

Já foi tempo em que o campeão do UFC podia ser muito bom em apenas uma modalidade. Na era do MMA moderno, apenas aqueles que conseguem ser completos chegam para ficar no topo de suas respectivas categorias, e Daniel Cormier é um desses competidores.

Dono do cinturão dos meio-pesados, o ex-wrestler olímpico cresceu muito em suas habilidades no boxe e, é claro, nas artimanhas do nosso conhecido Jiu-Jitsu. Um exemplo claro deste avanço foi demonstrado no UFC 220, realizado no último sábado, dia 20, em Boston, EUA.

Na luta coprincipal do evento, Cormier encarou o suíço Volkan Oezdemir pelo título da categoria. Após momentos de trocação franca no primeiro round, o americano decidiu levar para o solo e liquidar a fatura. No início do segundo assalto, Cormier pegou no single-leg e aplicou bela queda. Por cima, o campeão montou e controlou com superioridade. Volkan conseguiu repor para a meia-guarda, mas foi surpreendido com uma passagem e a transição de Daniel para o crucifixo, que de lá bateu até a interrupção do árbitro. Vale notar a estabilidade de Cormier para se manter por cima, com o quadril colado no adversário e o pé direito vivo, para evitar Oezdemir de livrar o braço.

Confira o lance no vídeo abaixo e estude o controle de Daniel Cormier no UFC 220!

UFC 220

Boston, EUA

20 de janeiro de 2018

Stipe Miocic venceu Francis Ngannou na decisão unânime dos jurados

Daniel Cormier venceu Volkan Oezdemir por nocaute técnico aos 2min do R2

Calvin Kattar venceu Shane Burgos por nocaute técnico aos 32s do R3

Gian Villante venceu Francimar Bodão na decisão dividida dos jurados

Rob Font venceu Thomas Almeida por nocaute técnico aos 2min24s do R2

Card preliminar

Kyle Bochniak venceu Brandon Davis na decisão unânime dos jurados

Abdul Razak Al-Hassan venceu Sabah Homasi por nocaute aos 3min47s do R1

Dustin Ortiz venceu Alexandre Pantoja na decisão unânime dos jurados

Julio Arce venceu Dan Ige na decisão unânime dos jurados

Enrique Barzola venceu Matt Bessette na decisão unânime dos jurados

Islam Makhachev venceu Gleison Tibau por nocaute aos 57s do R1