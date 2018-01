Missão: guarda aberta

Share it

Em mais uma semana especial do curso da Renzo Gracie Online Academy, Leo Tunico ensina diversos macetes para você lutar com a guarda aberta, tanto do ponto de vista defensivo, como também pelo aspecto ofensivo, apresentando raspagens e finalizações. Com pegadas firmes, quadril solto, muita criatividade e todo o repertório de posições ensinadas por Tunico, você vai estar apto a superar os passadores mais habilidosos da sua academia. Na aula sobre qualidade de vida, confira um poderoso discurso motivacional feito pelo campeão de judô Jimmy Pedro.

A semana de Guarda Aberta do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Cinco técnicas da guarda aberta.

Uma aula sobre qualidade de vida.

Dia 1: Segunda-feira





Aprenda noções gerais de posicionamento e de ajustes para lutar, em segurança, com a guarda aberta. Preste bastante atenção a como Tunico quebra a postura do oponente com a mão na gola, e também na maneira como controla a distância com um dos pés contra os quadris do passador, enquanto a outra perna faz movimentos circulares para estourar eventuais pegadas que o adversário venha a fazer na sua calça.

Dia 2: Terça-feira



Uma das formas de lutar com a guarda aberta, sem perder o controle sobre a movimentação do oponente, é através do domínio das duas mangas do paletó do passador, usando os pés contra seus bíceps. É o que conhecemos popularmente como guarda-aranha. Leo Tunico revela detalhes de posicionamento para você executar com precisão uma das raspagens mais básicas da guarda-aranha.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 3: Triângulo da guarda-aranha

É preciso combinar dois ou três ataques em sequência. Esse é um dos segredos para tornar a sua guarda-aranha realmente eficiente. Nesta aula, Leo Tunico analisa uma situação corriqueira. O guardeiro tenta raspar o passador, que chega a se desequilibrar momentaneamente mas não tomba. Isso não quer dizer que o ataque tenha sido em vão. Tunico mostra que, no meio da movimentação, o passador se posicionou de forma vulnerável ao triângulo.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 4: Raspagem da guarda sentada

Os ajustes da guarda sentada requerem que você abrace uma das pernas do passador e, se possível, domine a manga do lado oposto. Preste muita atenção ao destaque que Leo Tunico dá à necessidade de quebrar a postura do oponente para conseguir raspá-lo.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 5: Lifestyle: A arte de desafiar a si mesmo

 “Nada pode nos parar, a não ser nós mesmos”, diz o campeão de judô Jimmy Pedro. Nesta aula, Jimmy instiga você a sair da sua zona de conforto e buscar a realização dos seus sonhos, um verdadeiro empurrão de confiança e positividade para que você fure o bloqueio do medo e da preguiça e vá conquistar o que é seu.



Aula 6: Variação de raspagem para a guarda sentada

Leo Tunico mostra que, quando jogamos com a guarda sentada, o oponente tende a usar o joelho para projetar o nosso corpo contra o chão. Já sabendo disso, Tunico aciona um contragolpe eficiente, terminando por cima do adversário.