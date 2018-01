Voltando a lutar em casa, Buchecha comenta ansiedade da estreia no ACB Jiu-Jitsu

Share it

O Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu (ACBJJ) montou um card estelar para a sua primeira edição em 2018, que será realizada nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, em São Paulo. Entre os nomes do card está o decacampeão mundial de Jiu-Jitsu Marcus Buchecha. O penta mundial absoluto, que assinou contrato com o evento russo no final do ano passado, fará o seu debute na organização em uma das superlutas, contra Mahamed Aly.

“A expectativa está bem grande para este campeonato. Esse evento está buscando revolucionar o nosso esporte. Estou muito feliz em estar fazendo parte disso. O evento está crescendo muito, todos os grandes atletas já assinaram com a organização. Então, estou bastante ansioso para estrear no ACBJJ”, disse Buchecha.

O último campeonato que Buchecha lutou foi o ADCC, em setembro do ano passado, no qual conquistou o bicampeonato na categoria. Após descansar e curar algumas lesões, o atleta da Checkmat garante que está preparado e motivado para lutar em sua terra natal.

“Depois do ADCC eu dei uma parada. Isso foi bom porque pude descansar bem o corpo, já que o ano passado foi de muitas competições, e também para pensar os torneios que pretendo lutar este ano. E este ano vou priorizar as competições do ACBJJ”, enfatizou.

Com apenas 28 anos, recém completados no dia 8 de janeiro, Buchecha já quebrou diversos recordes na arte suave. Apesar de flertar constantemente com o MMA, ele garante que ainda não pensa em aposentadoria dos tatames.

“Acabei de completar 28 anos. Já senti um pé na categoria máster (risos). Ainda não parei para pensar em tudo o que conquistei até agora, mas tem sido uma carreira muito boa. Tenho alcançado muito dos meus objetivos, e realizei vários dos meus sonhos. Tenho certeza que ainda tem muita coisa pela frente. Estou longe de me aposentar. Ainda tenho muita vontade de lutar e acredito que isso seja o mais importante na carreira de um atleta”, encerrou.

(Fonte: Assessoria de imprensa)