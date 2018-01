Stipe Miocic domina Francis Ngannou e Daniel Cormier controla Volkan Oezdemir no solo por cinturões do UFC 220

Share it

Dois cinturões em jogo no primeiro evento numerado do Ultimate em 2018 foi apenas a cereja do bolo. O card do UFC 220 trouxe para os fãs de MMA, nesse sábado, dia 20, um verdadeiro show de lutas na tela do Combate.

No duelo principal da noite, Stipe Miocic conseguiu domar o feroz Francis Ngannou para defender o cinturão peso pesado da organização, enquanto Daniel Cormier colocou suas quedas e jogo de solo afiado para controlar e vencer Volkan Oezdemir por nocaute técnico.

Na última luta da noite, Miocic tinha a missão de superar a locomotiva camaronesa Francis Ngannou. Mesmo com seu boxe poderoso, o campeão tinha pela frente um adversário tão bom ou ainda melhor com os socos, e a estratégia no duelo foi crucial para vencer a disputa.

Após um primeiro round delicado, no qual Ngannou deixou tudo para tentar o nocaute, Miocic posou como campeão e trabalhou bem as posições, inclusive com boa queda no primeiro round, no qual caiu com a guarda passada. Os rounds seguintes foram também ditados pelo dono do cinturão, que pesava sobre Francis para minar o fôlego do adversário enquanto batia. Foram cinco assaltos de controle absoluto e a recompensa de entrar para a história dos pesos pesados do UFC, como o primeiro atleta a denfender três vezes o cinturão mais pesado da organização.

Na luta coprincipal, Cormier mostrou mais uma vez que o seu título de campeão é para valer. Apesar das duas derrotas para o arquirrival Jon Jones, Daniel é de fato um dos mais completos atletas da divisão de meio-pesados. O suíço Oezdemir até que tentou provar o contrário, mas sucumbiu às habilidades de Cormier.

Volkan trabalhou da longa distância com seus socos poderosos, e tentou assustar o campeão. Contudo, após sentir a mão do suíço, Cormier foi para cima, disputou em pé algumas saraivadas e mostrou que seu jogo em pé é bom como o de solo. Só que, para liquidar a fatura, Cormier teve que colocar Oezdemir em águas mais profundas.

No início do segundo assalto, para definir, Cormier pegou no single-leg e levou para o chão. Por cima, o campeão montou e controlou com superioridade. Volkan conseguiu repor para a meia-guarda, mas foi surpreendido com a transição de Daniel para o crucifixo, que de lá bateu até a interrupção do árbitro. Vitória e cinturão para o completo Daniel Cormier.

Para os brasileiros, porém, foi uma noite difícil. Thomas Almeida, Francimar Bodão, Alexandre Pantoja e Gleison Tibau acabaram superados por seus adversários, resultado que mantém o time brasuca ainda em jejum de vitórias no UFC em 2018.

Confira abaixo os resultados completos do evento!

UFC 220

Boston, EUA

20 de janeiro de 2018

Stipe Miocic venceu Francis Ngannou na decisão unânime dos jurados

Daniel Cormier venceu Volkan Oezdemir por nocaute técnico aos 2min do R2

Calvin Kattar venceu Shane Burgos por nocaute técnico aos 32s do R3

Gian Villante venceu Francimar Bodão na decisão dividida dos jurados

Rob Font venceu Thomas Almeida por nocaute técnico aos 2min24s do R2

Card preliminar

Kyle Bochniak venceu Brandon Davis na decisão unânime dos jurados

Abdul Razak Al-Hassan venceu Sabah Homasi por nocaute aos 3min47s do R1

Dustin Ortiz venceu Alexandre Pantoja na decisão unânime dos jurados

Julio Arce venceu Dan Ige na decisão unânime dos jurados

Enrique Barzola venceu Matt Bessette na decisão unânime dos jurados

Islam Makhachev venceu Gleison Tibau por nocaute aos 57s do R1