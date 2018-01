Europeu 2018: Tayane vence Bia em final eletrizante no absoluto; português faz história na faixa-preta

Share it

Fim de papo na receptiva Portugal, em mais uma edição inflamada do Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJ. As feras da faixa-preta estiveram soltas no pavilhão multiuso de Odivelas, neste domingo, dia 21 de janeiro, e o resultado foi um verdadeiro show de Jiu-Jitsu para os fãs da arte suave no mundo todo.

Ponto alto do torneio, a disputa do absoluto trouxe emoção de sobre para o público que vibrou nas arquibancadas. Tayane Porfírio (Alliance) fez luta emocionante contra Bia Mesquita (Gracie Humaitá). Campeã peso leve, após finalizar Erin Herle (Alliance) no estrangulamento pelas costas, Bia teria mais uma vez a missão de tentar domar Tayane, campeã no superpesado ao superar Venla Luukkonen (Hilti BJJ) nos pontos.

O duelo foi acirrado. Bia vencia por cinco vantagens até os minutos finais da disputa. Após seguidas punições, a última por fuga, Tayane recebeu os dois pontos que valeriam a vitória para a atleta da Alliance, que mais uma vez garante o ouro duplo em Portugal.

No masculino, que ficou com o ouro absoluto foi Lucas Hulk. Após grande campanha no sábado, dia 20, nas chaves do absoluto, ele e Keenan Cornelius ficaram definidos como finalistas do aberto. Sem lutar na categoria de peso, Hulk voltou para o domingo e foi declarado campeão após fechar com Keenan para a Atos. Cornelius por sua vez, levou o ouro, ao finalizar Helton Junior (Cícero Costha) pelas costas na final peso pesado.

Outro destaque ficou para a conquista de Nelton Pontes. O professor da Gracie Barra Amora conquistou seu primeiro título europeu na faixa-preta, e também o primeiro título lusitano na competição. Ele marcou 18 a 0 sobre Arya Esfandmaz (Roger Gracie Academy) para morder o ouro no superpesado.

Na disputa por equipes, no masculino, a Cícero Costha ficou em primeiro com 84 pontos, seguida pela Alliance com 64 pontos, com a Atos em terceiro com 56 pontos. No feminino, temos a Alliance em primeiro com 51 pontos, Gracie Barra em segundo com 31 pontos, e GFTeam em terceiro com 25 pontos.

Confira abaixo os resultados das finais e os pódios completos!

MASCULINO

GALO

Hiago Gama (Alliance) finalizou Cleito Soares (Alliance) no leglock

PLUMA

Hiago George e João Miyao fecharam para a Cícero Costha

PENA

Márcio André (Nova União) venceu Gianni Grippo (Alliance) por 4 a 2 nos pontos

LEVE

Michael Langhi (Alliance) venceu Masahiro Iwasaki (Carpe Diem) nas vantagens

MÉDIO

Isaque Bahiense e Marcos Tinoco fecharam para a Alliance

MEIO-PESADO

Horlando Monteiro (Nova União ) venceu Renato Cardoso (Alliance) por 8 a 0 nos pontos

PESADO

Keenan Cornelius (Alliance) finalizou Helton Junior (Cicero Costha) no estrangulamento pelas costas

SUPERPESADO

Manuel “Nelton” Pontes (Gracie Barra) venceu Arya Esfandmaz (Roger Gracie) por 18 a 0 nos pontos

PESADÍSSIMO

Ricardo Evangelista (GFTeam) venceu Victor Honório (Qatar BJJ) nas vantagens

ABSOLUTO

Lucas Hulk e Keenan Cornelius fecharam para a Atos

FEMININO

GALO

Serena Gabrielli (Flow) venceu Outi Järvilehto (Brasa CTA)

PLUMA

Vanessa English (Gracie Barra) venceu Liwia Gluchowska (Absolute MMA) nos pontos

PENA

Amanda Nogueira (GFTeam) venceu Bia Basílio (Atos) nos pontos

LEVE

Bia Mesquita (Gracie Humaitá) finalizou Erin Herle (Alliance) com um estrangulamento pelas costas

MÉDIO

Danielle Alvarez (Gracie Humaita) venceu Raquel Canuto (Zenith) nos pontos

MEIO-PESADO

Cláudia do Val (De la Riva) venceu Samantha Cook (Checkmat) na decisão dos árbitros

PESADO

Carina Santi (G13) venceu Jéssica Flowers (Gracie Barra) nos pontos

SUPERPESADO

Tayane Porfírio (Alliance) venceu Venla Luukkonen (Hilti BJJ) nos pontos

ABSOLUTO

Tayane Porfírio (Alliance) venceu Bia Mesquita (Gracie Humaitá) por 2 a 0 nos pontos

PÓDIO

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Hiago Gama Sousa – Alliance

2 – Cleito Soares de Resende Junior – Alliance

3 – Koji Shibamoto – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

3 – Vincent Nguyen – GF Team France

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Hiago George Santos Silva – Cicero Costha Europe

2 – João Ricardo Bordignon Miyao – Cicero Costha Europe

3 – Pablo Mantovani Dutra – Atos Jiu-Jitsu

3 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

Black / Adult / Male / Feather

1 – Marcio Andre da Costa Barbosa Junior – Nova União

2 – Gianni Paul Grippo – Alliance

3 – Isaac Doederlein – Alliance

3 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Light

1 – Michael Alexandre Langhi – Alliance

2 – Masahiro Iwasaki – Carpe Diem

3 – Edwin Najmi – Gracie Barra

3 – Hugo Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ Tijuca

Black / Adult / Male / Middle

1 – Isaque Bahiense Braz – Alliance

2 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

3 – Jaime Soares Canuto – GF Team

3 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Horlando de Jesus Monteiro – Nova União

2 – Renato Guimaraes Cardoso – Alliance

3 – Patrick Pontes Moura Santos Gaudio – GF Team

3 – Viking Wai Chun Wong – GF Team

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Helton Jose Mendes da Silva Junior – Cicero Costha Europe

3 – Adam Wardzinski – CheckMat

3 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Manuel António Ambrósio S. T. Pontes – Gracie Barra

2 – Arya Esfandmaz – Roger Gracie Academy

3 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Marek Pawel Zbrog – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Ricardo Ferreira Evangelista – GF Team

2 – Victor Hugo Honório P. da Silva – Qatar BJJ

3 – Otavio de Souza Nalati – Guigo JJ

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

3 – Tommy Lilleskog Langaker – KMR BJJ KIMURA

3 – Victor Hugo Honório P. da Silva – Qatar BJJ

Black / Adult / Female / Rooster

1 – Serena Gabrielli – Flow

2 – Outi Järvilehto – Brasa CTA

Black / Adult / Female / Light-Feather

1 – Vanessa English – Gracie Barra

2 – Liwia Gluchowska – Absolute MMA Australia

3 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

3 – Tassia Vanessa Ferreira – Gracie Barra

Black / Adult / Female / Feather

1 – Amanda Monteiro Nogueira – GF Team

2 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

3 – Emilia Tuukkanen – Gracie Barra

3 – Emilie Maxine M. H. Thylin – Gracie Humaita South Bay

Black / Adult / Female / Light

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

2 – Erin Elizabeth Herle – Alliance

3 – Charlotte von Baumgarten – Alliance

3 – Líbia Christal Alves Gonçalves – Natural Kombat

Black / Adult / Female / Middle

1 – Danielle Renee Alvarez – Gracie Humaita South Bay

2 – Raquel Dayne Kaleialoha Paaluhi – Zenith BJJ – Las Vegas

3 – Maria Eduarda Vieira Santos – Brazilian Power Team International

3 – Renata Marinho Moreira – Alliance

Black / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

2 – Samantha Lea Cook – CheckMat

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

Black / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

2 – Venla Orvokki Luukkonen – Hilti BJJ Jyvaskyla

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

2 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

3 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

3 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra