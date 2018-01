Sonnen bate Rampage e Rory MacDonald fatura cinturão no Bellator 192

Share it

Noite de grandes emoções na tela dos canais Fox Sports nesse sábado, dia 21. Para abrir o ano de 2018 com o pé direito, o Bellator realizou sua edição de número 192 com grandes nomes em ação.

Na luta principal, Chael Sonnen e Quinton “Rampage” Jackson entraram no cate para disputar uma vaga na semifinal do GP de pesos pesados do Bellator, que conta apenas com nomes estelares do MMA. Na luta, agendada para três assaltos, Sonnen trabalhou bem no primeiro round e quase finalizou no pescoço. Na segunda etapa, derrubou, caiu na meia-guarda e tentou a kimura. Rampage teve melhores chances no final do duelo, mas não foi suficiente para roubar de Chael Sonnen a vitória e o avanço no grand prix.

Agora, Sonnen aguarda o campeão de Fedor Emelinenko contra Frank Mir, em disputa marcada para abril deste ano. Estão também no páreo Matt Mitrioni e Roy Nelson, que se encaram em fevereiro, além de Ryan Bader e “King Mo” Lawlal, com batalha marcada para maio.

Na luta coprincipal da noite, Douglas Lima partiu em defesa do seu cinturão meio-médio, mas Rory MacDonald pisou no cage com fome de título. Com inteligência no duelo, Rory foi superior no primeiro assalto, superou a ascendente de Douglas no segundo e terceiro rounds, com forte chutes baixos que deixaram enorme inchaço na canela do canadense, e recuperou o atraso no quarto e quinto rounds para roubar o título e voltar com o cinturão para casa.

Outros destaques ficaram para Guilherme Bomba, que usou o Jiu-Jitsu refinado da BH Rhinos para finalizar Iva Castillo no kata-gatame; e Khonry Gracie, filho de Royce Gracie que, apesar da derrota na decisão para Devon Brock, fez boa estreia no MMA profissional em grande organização.

Confira abaixo os resultados completos!

Bellator 192

Inglewood, Califórnia, EUA

20 de janeiro de 2018

Chael Sonnen venceu Quinton “Rampage” Jackson na decisão unânime dos jurados

Rory MacDonald venceu Douglas Lima na decisão unânime dos jurados

Michael Chandler venceu Goiti Yamauchi na decisão unânime dos jurados

Aaron Pico venceu Shane Kruchten por nocaute técnico aos 37s do R1

Henry Corrales venceu Georgi Karakhanyan na decisão unânime dos jurados

Guilherme Bomba Vasconcelos finalizou Ivan Castillo no kata gatame aos 4min12s do R1

Devon Brock venceu Khonry Gracie na decisão unânime dos jurados

Jose Campos venceu Haim Gozali na decisão unânime dos jurados

Joey Davis venceu Ian Butler por nocaute técnico aos 39s do R1