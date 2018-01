Federação Maranhense de Jiu-Jitsu organiza torneio só para mulheres, em São Luis

Share it

O Jiu-Jitsu, a cada ano que passa, se torna um esporte ainda maior, com adeptos de todas as idades, e um grande grupo que está lotando as academias é o das mulheres.

Sem preconceitos no tatame, homens e mulheres treinam junto nos dojos, mas a Federação Maranhense de Jiu-Jitsu Profissional resolveu coroar a ebulição feminina da arte suave com uma homenagem à altura.

Para iniciar o ano com o pé direito, acontece no dia 27 de janeiro, em São Luis, o Grand Prix Feminino Supreme Jiu-Jitsu. O torneio contará com 12 grupos de quatro mulheres em busca pelo título, em uma noite que reunirá as maiores cascas-grossa do Maranhão.

