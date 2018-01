Europeu 2018: Hulk x Keenan e Tayane x Bia nas finais do absoluto

Share it

O pavilhão Multiuso de Odivelas, em Portugal, recebeu neste sábado, dia 20 de janeiro, a nata da arte suave mundial para as primeiras disputas de faixa-preta no Europeu de Jiu-Jitsu 2018. E para abrir com o pé direito, foram definidas as finais do absoluto, masculino e feminino, com lutas de tirar o fôlego.

No masculino, a dupla da Atos Keenan Cornelius e Lucas Hulk encararam grandes duelos para garantir a vaga na disputa do ouro. Keenan, do seu lado da chave, teve que superar nomes como Ricardo Evangelista (GFTeam) e Victor Honório (Qatar BJJ), enquanto Hulk, do outro lado, bateu os conhecidos Elliot Kelly (Yemaso BJJ), Patrick Gáudio (GFTeam) e Tommy Langhaker (Kimura), este último que vinha embalado após finalizar Erberth Santos (Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro) no triângulo. Agora, resta saber se Keenan e Hulk, que treinam juntos na Atos, irão brigar pelo ouro ou fechar para a equipe. Keenan não costuma fechar, como visto em algumas finais contra o americano e também amigo de equipe Josh Hinger.

No feminino, as favoritas Tayane Porfírio (Alliance) e Betriz Mesquita (Gracie Humaitá) confirmaram as previsões e irão se enfrentar mais uma vez numa final de absoluto. Tayane fez seu caminho ao superar Carina Santi (G13) e Jéssica Flowers (Gracie Barra). Já Bia, para chegar na finalíssima, bateu Samantha Cook (Checkmat) e Cláudia do Val (De la Riva), esta últina que jpa havia tirado Biia Basílio (Atos) nas quartas de final.

Amanhã, dia 21, teremos o último dia de campeonato, com as divisões de peso na faixa-preta e as finais do absoluto que fecham o campeonato. E para você, amigo leitor, quem são os favoritos para conquistar o sonhado aberto do Europeu da IBJJF? Comente conosco!