Gabi Pessanha, Thalison Soares e mais ouros na faixa-roxa e azul no Europeu de Jiu-Jitsu 2018

Com seu terceiro dia concluído na última quinta-feira, dia 18, O Europeu de Jiu-Jitsu de 2018 coroou todos os seus faixas-roxas e azuis campeões com seus respectivos ouros no pódio do pavilhão multiusos de Odivelas, em Portugal.

Entre os destaques na faixa-roxa, a carismática Gabrieli Pessanha, aluna de Márcio de Deus no Projeto Social Lutadores de Cristo, projeto na Cidade de Deus que é núcleo da nossa GMI Infight, confirmou o favoritismo e mordeu não só o ouro na divisão de peso super-pesado, ao vencer Eva Rosales (Infinity Martial Arts), mas também pescou o título do absoluto, ao bater Vanessa Pereira (Kimura).

No masculino, o sueco Camil Karahan, da Checkmat/Prana Jiu-Jitsu, sacudiu a poeira após a prata na divisão de peso pesado e voltou com tudo para o peso aberto. No absoluto, após duras batalhas, encarou e venceu Igor Tanabe (Over Limit BJJ) para garantir o ouro. Outro destaque na faixa-roxa fica para o intrépido Thalison Soares, da Cícero Costha, que mostrou seu Jiu-JItsu fino e fechou categoria de peso-galo com o companheiro de equipe Johnif de Oliveira Rocha.

Na faixa-azul, melhor para o brasileiro Vinicius Liberati. O atleta da equipe Cícero Costha vai voltar para casa com o almejado ouro duplo no Europeu, após vencer a final na divisão de peso pesado contra Adrian Ember (Zé Radiola) e depois mergulhar de cabeça com sucesso no absoluto, e bater Gerald Pietrosemoli (Toulon JJB) pelo ouro.

No feminino, mais um exemplo de superação e persistência. Depois de ficar com a prata na final do meio-pesado, a casca-grossa Barbara Bergbauer (Association Aranha) voltou com ímpeto ainda maior para disputar o absoluto, e o resultado veio após bater Océane Jativa (Academie Pythagore).

Confira abaixo os resultados parciais e fique ligado no GRACIEMAG.com para acompanhar o Europeu de Jiu-Jitsu 2018!

Blue / Adult / Male / Rooster

1 – Mauricio Duarte Mormille – CheckMat

2 – Shay Ananda Montague – SBG Ireland

3 – Matheus Felipe de Azevedo Silva – Quartel General da Luta

3 – Rodrigo João Lázaro de Matos – Carlson Gracie Team

Blue / Adult / Male / Light-Feather

1 – Cleison dos Santos Gabriel – Cantagalo Team

2 – Yohan Rodrigues de Melo Dias – Qatar BJJ Brasil

3 – Breno Santana de Azevedo – GF Team

3 – Thiago Herzog Melo de Oliveira – Alliance

Blue / Adult / Male / Feather

1 – Eduardo de Araujo Roque – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Luiz Guilherme de Oliveira Rodrigues – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Jean Carlos Fonseca de Souza – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Shamad Aliev – Roger Gracie Academy

Blue / Adult / Male / Light

1 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

2 – Pedro Hugo Cadete – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Guido De Gregorio Torrini – Tribe Jiu-Jitsu Roma

3 – Saul Sanchez Arias – Focus Jiu-Jitsu Espanha

Blue / Adult / Male / Middle

1 – Roman Nepota – ZR Team Association

2 – Lucas de Souza Gasse – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Faris Ben-lamkadem – Roger Gracie Academy

3 – Nicholas Patrik Sjoegren – CheckMat International

Blue / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Ferrah Loutfi – GF Team

2 – Gerald Pietrosemoli – Toulon JJB

3 – Marian Henriques Madaleno Butcaru – Hipszki BJJ

3 – Omar Condé – Tribe Jiu-Jitsu Roma

Blue / Adult / Male / Heavy

1 – Vinicius Liberati – Cicero Costha Europe

2 – Adrian Ember – ZR Team Association

3 – Anice Ferrah – GF Team

3 – Edis Bayraktar – Carlson Gracie Team

Blue / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Bryan Thompson – ZR Team Association

2 – Jesper Weiss – BJJ Globetrotters

3 – Hector Acosta – Atos Jiu-Jitsu

3 – Reinier Raaijmakers – Frota Team

Blue / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Ilias Hadi – PAT Academy Belgium

2 – Péter Kósa – ZR Team Association

3 – Anton Dmitrakov – Lion Academy

3 – Michael Hütel – Alliance

Blue / Adult / Male / Open Class

1 – Vinicius Liberati – Cicero Costha Europe

2 – Gerald Pietrosemoli – Toulon JJB

3 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

Purple / Adult / Male / Rooster

1 – Johnif de Oliveira Rocha – Cicero Costha Europe

2 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Europe

3 – Davy Alexandre de Oliveira Silva – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Márcio Fonseca António – Aurelio Zorzi Jiu-Jitsu Association

Purple / Adult / Male / Light-Feather

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Europe

2 – Francisco Jonas Borges Andrade – Cicero Costha Europe

3 – Daniël de Groot – CheckMat

3 – Yamato Yoshida – Alliance

Purple / Adult / Male / Feather

1 – Jose Mathias Macedo de Lira Luna – CheckMat

2 – Julio Souza Arantes – Qatar BJJ Brasil

3 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Brasa CTA

3 – Yaroslav Blazhko – ZR Team Association

Purple / Adult / Male / Light

1 – Guthierry Barbosa Nascimento Conceição – Carlson Gracie Team

2 – Italo Moura de Azevedo – Cicero Costha Europe

3 – Lucas Giraud Ribeiro – Alliance

3 – Victor Nithael de Oliveira Marques – Nova União

Purple / Adult / Male / Middle

1 – Rafael dos Anjos Torres – Alliance

2 – Antonio Miguel de Alencar – Alliance

3 – Alessandro Borgonovo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Taylor Michael Pearman – ZR Team Association

Purple / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Mebtouche Reda – Mako Team Paris

2 – Tacio Carneiro Alves – Qatar BJJ Brasil

3 – Igor Tanabe Guimarães – Over Limit BJJ

3 – Michael Lampart – BJJ Team Basel

Purple / Adult / Male / Heavy

1 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Cemil Karahan – CheckMat

3 – Pete O’Neal – Atos Jiu-Jitsu

3 – Reinaldo Luiz da Costa Souza – ZR Team Association

Purple / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Wilson Moreira Costa Junior – Cicero Costha Europe

2 – Bilal Benmahammed – Cicero Costha Europe

3 – Aleksandar Aleksandrov – LEAD BJJ

3 – José Manuel Eyo Ortega – CFC Team

Purple / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Mason Fowler – Dethrone Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Luiz Fernando Bernardes Dos Santos – Naja Team

3 – Austin Baker – Gracie Barra

3 – Renan Cruz – Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu

Purple / Adult / Male / Open Class

1 – Cemil Karahan – CheckMat

2 – Igor Tanabe Guimarães – Over Limit BJJ

3 – Antonio Miguel de Alencar – Alliance

3 – Mebtouche Reda – Mako Team Paris

White / Adult / Female / Rooster

1 – Ana Claudia DA Fonseca – CFC Team

2 – Nadine Abbott – BJJ Revolution Team – International

3 – Dania Naomi Osato Meira – Gracie Barcelona

3 – Sabine Plaud – Warriors Factory Haubert Team BJJ

White / Adult / Female / Light-Feather

1 – Daniela Balama – Gracie Barra

2 – Ligaya Largo – Fight Sports International

3 – Amanda Del Cristo Rodríguez González – Carlson Gracie Team

3 – Tânia Patrícia Santos Jorge – Kombat Klub

White / Adult / Female / Feather

1 – Janne Celine Bjerga – KMR BJJ KIMURA

2 – Leticia Maria Pereira de Jesus – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Maggie Mahon – Body of Four

3 – Maud Fabienne Jeanne Estiot – Kabuto Fight Club

White / Adult / Female / Light

1 – Andreza Cristina Soares da Silva Fernandes – Icon Jiu-Jitsu Team

2 – Jenna Blosse – Toulon JJB

3 – Alina Dubosa – Gracie Barra JJ

3 – Nadina Lotti – Atos Jiu-Jitsu

White / Adult / Female / Middle

1 – Tanne Hopkes – Gracie Barra

2 – Angelika Lyko – CheckMat

3 – Corinne Isenegger – BJJ Team Basel

3 – Simona Ana Buibar – Icon Jiu-Jitsu Team

White / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Da Silva Alessandra Uara – Academie Pythagore

2 – Marianne Kunz – BJJ 4 Life

3 – Brianda Alexandra Cebreros – Jungle BJJ

3 – Brígida Carvalho Felipe – Qatar BJJ Brasil

White / Adult / Female / Heavy

1 – Gabriela Beltrão Uchôa – Reborn Fight Team

2 – Bárbara de Afonso Macedo – Fight Club

3 – Gamila Antonia Kanew – BJJ Globetrotters

3 – Olivia Prendergast – SBG Ireland

White / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Jennifer Elisabeth Granelius – Hilti Fightcenter Uppsala

2 – Ciara Keogh – Jungle BJJ

3 – Anja Kristin Steffensen – KMR BJJ KIMURA

3 – Moriana Angelica Medeiros de Menezes e Oliviera – Barreto

Blue / Adult / Female / Rooster

1 – Paloma Meira de Lima – Zenith BJJ

2 – Claire Del Sarto – SK Team / FMA

3 – Ana Nair Marques Dias – Kombat Klub Torres Novas / Abrantes

3 – Qian Zhao – Evolve MMA

Blue / Adult / Female / Light-Feather

1 – Sarah Elisabeth Thackray – Alliance

2 – Fellmann Clara – GF Team

3 – Carolina da Silva Ochotorena – Nova União

3 – Sabrina Migliozzi – SK Team / FMA

Blue / Adult / Female / Feather

1 – Rafaela Alexandra Policarpo da Rosa – Carlson Gracie Team

2 – Marina Mavrou – Carlson Gracie Team

3 – Andrea Rodriguez Murciego – Team Jucão

3 – Charlyne Marzo – SK Team / FMA

Blue / Adult / Female / Light

1 – Yulia Vibe – Frontline Academy

2 – Laura Virtanen – Alliance

3 – Helen Harper – Inglorious Grapplers

3 – Thalyta Stefhane Lima Silva – Qatar BJJ Brasil

Blue / Adult / Female / Middle

1 – Manda-Marie Epiphania Pia Miguel-Kabeya – PSLPB Cicero Costha

2 – Magdalena Georgiadou – Art of Roll

3 – Melinda Hertig – JR Academy

3 – Rony Nisimian – Teampact

Blue / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Kierra Myles – Brazilian Power Team International

2 – Barbara Bergbauer – Association Aranha

3 – Lauren Jo – British Army BJJ

3 – Serena Olij – CheckMat

Blue / Adult / Female / Heavy

1 – Caroline Louise Kinnane – Roger Gracie Academy

2 – Elizabeth Gordon – Fight Capital

3 – Silvia Scomparin – Jungle BJJ

3 – Venet Laurianne – GF Team

Blue / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Océane Jativa – Academie Pythagore

2 – Luzimery Garcia – GF Team

3 – Anna Maria Eleonora Eriksson – Dynamix Fighting Sports

3 – Katherine Fischer – ZR Team Association

Blue / Adult / Female / Open Class

1 – Barbara Bergbauer – Association Aranha

2 – Océane Jativa – Academie Pythagore

3 – Caroline Louise Kinnane – Roger Gracie Academy

3 – Yulia Vibe – Frontline Academy

Purple / Adult / Female / Rooster

1 – Fernanda Almeida dos Santos – Alliance

2 – Neda Khezerian – CheckMat

3 – Henna Launistola – De La Riva Jiu-Jitsu Finland

3 – Yasmine Bann – Nova União

Purple / Adult / Female / Light-Feather

1 – Elina Moestam – CheckMat

2 – Naiomi Anaiansi Matthews Martín – Team Ganbaru

3 – Ashley Louise Bendle – Gracie Barra

3 – Miranda Galban – Nova União

Purple / Adult / Female / Feather

1 – Anja Bergo – Frontline Academy

2 – Liisi Vaht – SBG International (SBGI)

3 – Christina Dimitrios Tsantila – Gracie Barra

3 – Tove Kärki – Team Leites Stockholm

Purple / Adult / Female / Light

1 – Margot Ciccarelli – Unity Jiu-jitsu

2 – Sabrina Wright – Alliance

3 – Florence Belle Soliman – CheckMat

3 – Suvi-tuuli Koikkalainen – Alliance International

Purple / Adult / Female / Middle

1 – Kira Sung – Jiu-Jitsu Lab

2 – Vanessa Maria Varela Pereira – KMR BJJ KIMURA

3 – Ashten Anne Sawitsky – Body of Four

3 – Victoria Hansson – Art of Roll

Purple / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Julija Stoliarenko – Roger Gracie Academy

2 – Raiane Mara dos Santos – Gracie Barra

3 – Edith Johanna Sand – CheckMat

3 – Juliana Ferreira – Mako Team Paris

Purple / Adult / Female / Heavy

1 – Amanda Cristina Alves da Silva – Ns Brotherhood

2 – Kerstin Nylander – Sweden TK BJJ Academy

3 – Ingrid Ferreira Franco – Over Limit BJJ

Purple / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Eva Finnegan-Rosales – Infinity Martial Arts

3 – Joanna Zuzanna Gabryluk – Brasa CTA

3 – Mariia Varshavskaia – Gracie Barra

Purple / Adult / Female / Open Class

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Vanessa Maria Varela Pereira – KMR BJJ KIMURA

3 – Kira Sung – Jiu-Jitsu Lab

3 – Suvi-tuuli Koikkalainen – Alliance International