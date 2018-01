Campeão do UFC, Daniel Cormier ensina queda para melhorar o seu Jiu-Jitsu

Share it

Não existe uma regra, mas treinar outras artes de luta agarrada pode ser um bom caminho para o atleta melhorar suas habilidades, e trazer uma surpresa ou outra para o treino de Jiu-Jitsu.

Pensando nisso, o vídeo de hoje será com o campeão do UFC Daniel Cormier, que além de ser dono do cinturão dos pesos meio-pesados é também um ex-wrestler de nível olímpico.

O craque nas quedas ensinou para a produção do Ultimate uma de suas derrubadas preferidas na luta agarrada, no qual esgrima o braço do oponente e faz a queda de forma lateral, girando o corpo como um todo: pés, pernas quadril e tronco.

Neste sábado, dia 20, Cormier defende o cinturão do UFC contra Volkan Oezdemir na luta coprincipal do UFC 220, transmitido ao vivo pelo Combate. Na luta principal, Stipe Miocic encara Francis Nnganou pelo cinturão dos pesados.

Confira a aula no vídeo abaixo e teste a técnica, sempre com a supervisão de um faixa-preta, e veja o card completo do evento deste sábado!

UFC 220

Boston, EUA

20 de janeiro de 2018

Stipe Miocic x Francis Ngannou

Daniel Cormier x Volkan Oezdemir

Calvin Kattar x Shane Burgos

Gian Villante x Francimar Bodão

Thomas Almeida x Rob Font

Card preliminar

Kyle Bochniak x Brandon Davis

Sabah Homasi x Abdul Razak Al-Hassan

Dustin Ortiz x Alexandre Pantoja

Dan Ige x Julio Arce

Matt Bessette x Enrique Barzola

Islam Makhachev x Gleison Tibau