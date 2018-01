Em nome do avô: Khonry quer usar dicas de Helio Gracie no Bellator

Share it

Neste sábado, dia 20 de janeiro, o Bellator 192 chega recheado de atrações na tela dos canais Fox Sports, ao vivo e com exclusividade a partir das 23h. Chael Sonnen e Rampage Jackson fazem a luta principal, com Douglas Lima em defesa do cinturão meio-médio contra Rory MacDonald. Contudo, a estreia de um Gracie promete ainda mais emoção no card, palavra do pai e headcoach da fera, ninguém menos que Royce Gracie.

Khonry Gracie, 20 anos, fará sua estreia no MMA profissional com o duelo peso meio-médio contra Devon Brock no card preliminar. Royce, em entrevista coletiva, falou sobre o estilo do filho na luta e dividiu com os jornalistas o conselho que seu pai, o grande mestre Helio Gracie, deu a ele antes de lutar no MMA, dica esta dividida com o filho para atuar com sucesso no MMA.

“É só mais um treino”, disse Royce. “Disse para ele encarar como um treino, com um pouco mais de gente olhando. Não veja como uma luta, é só mais um treino. Meu pai nunca ensinou a gente a lutar. Ensinou a dar aula. Lutar veio de nós. É a parte divertida da coisa. Nós fomos treinados para dar aulas, para ensinar o Jiu-Jitsu e espalhar a arte suave pelo mundo. Lutar é só a parte divertida. Não é para ter pressão.”

Ainda sobre a preparação e a iminência da estreia do filho, Royce analisou o estilo de Khonry e suas expectativas para sua primeira luta profissional.

“Talvez porque ele viu como eu me comporto antes de lutar, ele tem a mesma postura”, analisou Royce. “Bem calmo, ele até dormiu antes de sua última luta, como amador. Botou uma toalha no rosto e dormiu, assim como eu faço. Não entrou em pânico ou ficou ansioso. Sempre calmo, assim como eu.

“Como atleta, ele é muito mais forte do que eu jamais fui. Sabe se defender bem, parece comigo em minhas lutas. Agora resta saber se ele tem sangue nos olhos. Se ele vai trancar os dentes e cair para dentro. Isso só o tempo vai dizer.”

