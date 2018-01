A revanche esquecida de Fernando Tererê e Marcelinho Garcia no Jiu-Jitsu

Share it

Ícones do Jiu-Jitsu mundial, Fernando Tererê e Marcelinho Garcia protagonizaram uma batalha que ficou marcada na história da arte suave. No Mundial de 2003, Tererê conseguiu encaixar um triângulo no fenômeno da Alliance para sagrar-se bicampeão peso médio. O que pouca gente sabe é que eles voltaram a se enfrentar depois desse fatídico dia.

Em superluta realizada no Japan Opn de 2004, as feras mais uma vez ficaram frente a frente. Marcelo buscava a redenção após o revés marcante no Tijuca Tênis Clube no ano anterior, enquanto Tererê queria manter seu nome no topo como melhor peso médio da época. O duelo foi marcado pela pressão no jogo por cima de Tererê. Mesmo sem colocar em prática seu afiado judô contra Marcelinho, o faixa-preta cria do Cantagalo teve melhores ações no solo, com mais perigo aplicado nas passagens e com boas pegadas de costas.

Confira abaixo o vídeo perdido de Fernando Tererê contra Marcelinho Garcia no Japão!