10 benefícios que a malhação oferece ao seu Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta quatro graus, o mineiro Cristiano “Titi” Lazzarini começou a fazer musculação quando jovem, para fins estéticos. Ao ingressar no Jiu-Jitsu, porém, o campeão percebeu que os exercícios de musculação eram úteis para a luta – tanto para evitar contusões como para aumentar a força isométrica na hora de disputar pegadas e executar algumas posições.

Juntamente com o seu treinador, Jacinilton Amaral, nosso GMI da BH Rhinos, em Belo Horizonte, preparou uma cartilha para você que ainda não malha com frequência, e quer turbinar seu Jiu-Jitsu. A diferença para seu jogo chegar ao próximo nível pode estar na academia de musculação, garante Titi. Confira:

1. Condicionamento. A preparação física é um fator fundamental em qualquer esporte. No caso do Jiu-Jitsu, a musculação pode e deve ser incorporada no planejamento de treino do lutador, seja ele faixa-branca ou faixa-preta. Um dos benefícios mais evidentes da musculação é o condicionamento físico, que dá mais vantagens sobre o adversário mal condicionado, mal descansado e mal alimentado. Um dos prós de treinar musculação é que você pode se preparar sem a necessidade de um parceiro/adversário, ou quando a academia de Jiu-Jitsu está fechada.

2. Aumento da força muscular. Apesar de o Jiu-Jitsu ser um esporte de alavanca, o lutador com mais pujança pode definir uma luta fisicamente. Experimente treinar com um atleta que, além de técnico, possui melhor preparo físico e pegada mais forte – você não vai conseguir nem fazer postura.

3. Prevenção e tratamento de lesões. Este é um dos aspectos cruciais para ir à academia de musculação. O praticante que faz musculação fortalece os músculos ao redor das articulações, evitando uma série de lesões mais sérias. Além disso, no caso de uma ruptura de ligamentos, o fortalecimento muscular em torno da região contundida é vital para a recuperação da área afetada. A musculatura forte acaba sendo uma fortaleza protetora dos ligamentos.

4. Aumento da explosão. A realização de exercícios de potências influencia diretamente na agilidade e no tempo de reação do atleta nos tatames.

5. Ajuda na manutenção do peso corporal. Praticar musculação ajuda você a diminuir a gordura corporal e aumentar a massa magra no seu corpo. Como a luta de Jiu-Jitsu é geralmente rápida, usamos as mesmas fontes energéticas trabalhadas na musculação, como a creatina, quinase e glicogênio. “Dessa maneira, além da preparação dos elementos musculares e orgânicos, temos ainda uma melhora da questão bioenergética”, destaca o treinador Jacy.

6. Melhora nas pegadas. Os exercícios de puxadas e as diversas variações de remadas são perfeitas para fortalecer os músculos dorsais fortes, que trabalham a puxada, os peitorais (do movimento de empurrar o adversário), o antebraço (cruciais nas pegadas), as coxas (vitais na raspagem e manutenção das posições), além de todo o complexo do núcleo corporal (ou “core”), essenciais no Jiu-Jitsu para a ampla estabilização.

7. Coordenação motora. Os exercícios unilaterais, variando os planos, ajudam o iniciante a coordenar melhor os

movimentos.

8. Flexibilidade. Para tal são úteis os exercícios dinâmicos, com amplitude ampliada durante a execução dos exercícios.

9. Resistência. O praticante adepto da musculação demora mais a cansar no treino puxado e mantém por mais tempo as posições que necessitam de força isométrica.

10. Programação dos treinos. Para você não cair no overtraining, é importante elaborar uma periodização de treino. Afinal os objetivos buscados dentro da musculação devem estar coerentes com a fase de preparação do atleta. Você está em início de temporada, meio ou na véspera de uma competição importante? Alterne os treinos de Jiu-Jitsu e musculação em turnos diferentes. Por exemplo: Jiu-Jitsu no turno da tarde e musculação no turno da manhã ou de

noite, ou vice-versa.