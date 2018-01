Será o “creonte” um traidor no Jiu-Jitsu? Fabio Gurgel explica

Share it

Considerado um dos temas mais polêmicos do Jiu-Jitsu, a troca de equipes durante a carreira de um lutador ganhou até termo específico. O famoso “creonte”, apelido dado por Carlson Gracie para o tal, divide opiniões nas mais diferentes esferas da arte suave.

Para ir mais fundo no assunto, o professor Fabio Gurgel, líder da Alliance, gravou um vídeo no qual discorre sobre o tema. O professor fala sobre o vínculo do aluno com as equipes e as motivações do mesmo para mudar, que são, por vezes, mais responsabilidade do professor do que do aluno.

Confira as ideias e reflexões de Gurgel no vídeo abaixo e responda nos comentários: Seria o “creonte” de fato um traidor no Jiu-Jitsu?