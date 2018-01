Gracie, Sonnen, Rampage e mais astros no Bellator 192, exclusivo no Fox Sports

Share it

No dia 20 de janeiro, os canais FOX Sports transmitem ao vivo e com exclusividade o Bellator 192, o primeiro evento do ano, diretamente da Califórnia.

Na luta principal, Rampage Jackson e Chael Sonnen abrem o GP de pesos pesados do Bellator, enquanto Douglas Lima parte em defesa do seu cinturão meio-médio contra Rory MacDonaldo na luta coprincipal. Ainda no card principal, o brasileiro Goiti Yamauchi luta contra o ex-campeão Michael Chandler na categoria de peso leve, enquanto no peso pena, teremos as lutas Georgi Karakhanyan x Henry Corrales e Shane Kruchten x Aaron Pico.

“A temporada de 2018 começa com um dos melhores eventos já realizados em 192 edições de Bellator”, afirma Mário Filho, comentarista da Fox Sports. “Não só pelo pontapé inicial do já tão celebrado GP de Pesos Pesados, com Chael Sonnen e Quinton Rampage Jackson que protagonizam uma das batalhas mais midiáticas e verborrágicas dos últimos anos. Mas também pela disputa do título mundial que é uma incógnita. Não existem muitos meio-médios no mundo como Rory MacDonald e o campeão Douglas Lima. Dois lutadores que matam ou morrem na luta em pé, e que dominam com maestria a luta agarrada.”

O primeiro evento do ano também marca a estreia como profissional do brasileiro Khonry Gracie, que luta nas preliminares contra Devon Brock. “Estou me sentindo muito bem para essa luta e animado para representar o Jiu-jitsu da família Gracie no Bellator”, conta Khonry.

As preliminares ainda contam com as seguintes lutas: Noah Tillis x Jalin Turner, Cooper Gibson x Andew Lazo, Marlen Magee x Johnny Cisneiros, Chad George x James Barnes, Ivan Castillo x Guilherme Bomba, José Campos x Haim Gonzali, Ian Butler x Joey Davis, Kyle Strada x David Duran e Cristopher Padilla x Gabriel Green.

“Se o Bellator 192 é um dos maiores da história, pode-se afirmar com total certeza que é o mais interessante de todos para nós brasileiros”, diz Mário Filho. “Além de Douglas Lima defendendo a coroa mundial dos meio-médios contra o ex-top do UFC Rory MacDonald, também temos Goiti Yamauchi encarando a batalha mais desafiadora da carreira dele: o ex-campeão Michael Chandler. Goiti leva para a arena circular mais famosa do mundo a invencibilidade nos pesos leves e, caso supere Chandler, se qualifica para enfrentar o atual campeão Brent Primus. Ainda no mesmo evento, Guilherme Bomba, o ex-namorado da superestrela Demi Lovato e, claro, a estreia de Khonry Gracie, filho de Royce Gracie. O que poderia ser mais instigante que o Bellator 192?”

Com narração de Eder Reis e comentários de Mário Filho, os canais Fox Sports irão transmitir ao vivo e com exclusividade o Bellator 192, o primeiro evento do ano, a partir de 23h.