Vídeo: Matt Hughes supera acidente de trem e caminha mais uma vez ao octógono do UFC

Duas vezes campeão dos meio-médios e integrante do Hall da Fama do UFC, Matt Hughes passou há alguns meses pela sua maior batalha fora do cage. O americano sofreu um grave acidente, no qual o seu carro foi atingido por um trem. Após meses de recuperação, o atleta voltou à sua casa.

Em homenagem realizada pelo Ultimate no Fight Night desse domingo, dia 14, Hughes voltou a caminhar pelo corredor que leva ao octógono, palco que lhe rendeu grandes vitórias e lições no esporte. Com passos firmes, o ex-campeão mostrou a determinação e o coração que sempre o levaram além nos combates do UFC.

Veja no vídeo abaixo a bela homenagem do UFC para o lendário Matt Hughes.