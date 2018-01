Jiu-Jitsu: Toti Jordan ensina ataque triplo da meia-guarda na GMI Start BJJ Academy

Share it

Veterano da arte suave na Barra da Tijuca, hoje radicado nos EUA, Toti “Pitoco” Jordan, em união com os amigos de longa data Rafael Gordinho e Roberto Gordo, segue na missão de espalhar o bom Jiu-Jitsu pelo mundo.

Professor na nossa GMI Start BJJ Academy, em Pembroke Pines, na Florida, o fundador da Infight traz para você, leitor cascudo de GRACIEMAG, três opções para finalizar da meia-guarda, com o macete que você precisa para não perder os ataques nem para o adversário mais ensaboado.

Após o oponente chegar próximo da meia-guarda, Toti afasta o mesmo e prende o braço. Com o membro laçado, o faixa-preta detalha os ataques no estrangulamento, na chave de braço ou com o armdrag partindo para a pegada de costas.

Confira os detalhes da posição na aula de Toti Jordan no vídeo abaixo!