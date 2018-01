Mais ataques da meia-guarda

Share it

Nessa semana, no curso da Renzo Gracie Online Academy, você vai dar continuidade ao estudo da meia-guarda ofensiva. O professor André Monteiro ensina um novo repertório de ataques para você minar o caminho dos passadores de guarda.

Confira técnicas infalíveis para raspar, finalizar e também para ir para as costas do oponente, um conhecimento muito refinado e bem organizado, difundido numa das escolas de Jiu-Jitsu mais sofisticadas do planeta, à qual você tem acesso ilimitado pela RGOA. A semana do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Cinco técnicas de ataque a partir da meia-guarda.

Qualidade de vida: O hábito de dar pequenas recompensas a si mesmo vai manter você motivado nos treinos de Jiu-Jitsu.

Dia 1: Segunda-feira

Caso o adversário consiga se defender do seu ataque via estrangulamento, aplique um arm drag, terminando a movimentação nas costas do oponente.

Dia 2: Terça-feira

Aula 2: Raspagem dominando as duas pernas

Um dos caminhos recorrentes para o adversário tentar transpor a sua meia-guarda é variando para a meia-guarda invertida. Confira uma técnica valiosa para bloquear essa passagem, capturando as duas pernas do oponente e aplicando uma raspagem.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 3: Raspagem dominando as duas pernas e girando para o outro lado

No Jiu-Jitsu é muito importante que você tenha um “plano B” ou “plano C” caso a estratégia inicial falhe no meio da luta. É o que o professor André Monteiro ensina neste vídeo, considerando a hipótese de o adversário neutralizar uma tentativa de raspagem.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 4: Raspagem com a lapela puxando o joelho

A lapela do kimono do oponente pode se tornar uma ótima aliada quando você quer raspar e se estabilizar por cima. Veja como o professor André Monteiro envolve a perna do adversário com a lapela, obtendo um ótimo ponto de apoio para aplicar o desequilíbrio.

Dia 5: Sexta-feira

Aula 5: Raspagem com a lapela quando o oponente tenta passar cruzando o joelho

Se o adversário tenta transpor a sua meia-guarda cruzando o joelho, use a lapela do kimono dele para surpreendê-lo. Envolva a perna do passador com o pano, quebre sua postura puxando-o pela gola e projete-o para a frente empurrando o seu corpo com o joelho.

Aula 6: Qualidade de vida: Dê pequenas recompensas a você mesmo

Manter-se motivado no treinamento pelo longo prazo. Trata-se de um dos principais desafios para o lutador de Jiu-Jitsu. Bruno Fernandes oferece uma ótima dica para você lidar com a questão: dê pequenas recompensas a si mesmo após cumprir algum tipo de meta, como ir à academia três vezes por semana ao longo de um mês inteiro.

