Jiu-Jitsu: Gezary Matuda e seu estrangulamento campeão no Europeu de 2017

Começam amanhã, dia 16 de janeiro, as emoções da maratona do Europeu de Jiu-Jitsu 2018, realizado em Odivelas, Portugal. Serão seis dias de puro Jiu-Jitsu, com grandes astros da arte suave e novas caras do esporte em busca do sucesso maior no primeiro evento da IBJJF na temporada.

E para chegar no pique, o aquecimento final para o torneio fica com a apresentação campeã de Gezary Matuda no Europeu do ano passado, na divisão de peso-pluma. Depois de grande campanha nas classificatórias, a brasileira representante da ATT encarou Sofia Amarante (Fight Sports) na luta pelo ouro.

Sofia buscou o jogo de guarda para tentar a vitória, mas Matuda bombardeou por cima até chegar nas costas, e finalizar no estrangulamento arco e flecha que valeu o título Europeu.

Confira o duelo no vídeo abaixo e acompanhe a cobertura do Europeu da IBJJF no GRACIEMAG.com e na nossas redes sociais!