Jiu-Jitsu: Ajuste o triângulo e o estrangulamento com as finalizações do UFC St-Louis

Abrindo a temporada 2018, o UFC realizou seu primeiro evento do ano em St-Louis, no Missouri, com um card marcado pelas baixas. Vitor Belfort e Thiago Pitbull, que fariam participação nessa edição, ficaram de fora por problemas de seus adversários antes da pesagem.

Contudo, a luta principal entre Jeremy Stephens e Doo Ho Choi ficou de pé e mostrou que a experiência do veterano Stephens estava em dia para superar a pujança e a versatilidade de Choi. Com um belo cruzado e pressão no ground and pound, o americano azarão nas bolsas ficou com a vitória. Entre as brasileiras do card, dois reveses: Kalindra Faria foi superada por Jessica Eye, e Talita Bernardo perdeu para Irene Aldana.

Mas o ponto alto para o fã de Jiu-Jitsu e MMA na edição desse domingo, dia 14, foram duas finalizações para você estudar e refinar o seu ajuste sem kimono. Confira abaixo:

Kyung Ho Kang x Guido Cannetti

Ainda no card preliminar, o sul-coreano Kyung Ho Kang mostrou suas habilidades de solo contra o argentino Guido Cannetti. Depois de prender o adversário no triângulo, e esse usar a postura com o cotovelo para evitar a maior pressão no arrocho, Kang teve que ter frieza para concluir o golpe.

Desesperado para escapar da pegada, Guido levantou e, em pé, colocou Kang contra a grande. O erro do argentino trouxe melhor opção para o ajuste do sul-coreano, que ao voltar ao solo conseguiu impor mais pressão e finalizar o golpe.

Darren Elkins x Michael Johnson

Já na abertura do card principal, foi a vez de Darren Elkins mostrar que chegou com força na divisão de peso leve. Mesmo considerado azarão na disputa, contra o perigoso Michael Johnson, Elkins colocou seu Jiu-Jitsu em prática para liquidar a fatura.

Depois de ganhar as costas e estabilizar Johnson com os ganchos, Elkins atacou o pescoço. Sem sucesso inicial, o atleta fintou a passagem do braço mais de uma vez, até conseguir encaixar por baixo do queixo. A pegada mão com mão feita para apertar o estrangulamento rapidamente foi crucial para o sucesso do golpe.

Veja abaixo os resultados completos do evento:

UFC Fight Night: Stephens x Choi

St-Louis, Missouri, EUA

14 de janeiro de 2018

Jeremy Stephens venceu Doo Ho Choi por nocaute técnico aos 2min36s do R2

Jessica-Rose Clark venceu Paige VanZant na decisão unânime dos jurados

Kamaru Usman venceu Emil Meek na decisão unânime dos jurados

Darren Elkins finalizou Michael Johnson no estrangulamento pelas costas aos 2min22s do R2

Card preliminar

James Krause venceu Alex White na decisão unânime dos jurados

Marco Polo Reyes nocauteou Matt Frevola a 1min do R1

Irene Aldana venceu Talita Bernardo na decisão unânime dos jurados

Kyung Ho Kang finalizou Guido Cannetti no triângulo aos 4min53s do R1

Jessica Eye venceu Kalindra Faria na decisão dividida dos jurados

JJ Aldrich venceu Danielle Taylor na decisão unânime dos jurados

Mads Burnell venceu Michel Santiago na decisão unânime dos jurados