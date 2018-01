Confira os campeões na etapa de Abu Dhabi do Grand Slam de Jiu-Jitsu da UAEJJ

Share it

O último dia de competições do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour, realizado nesse sábado, dia 13, na Arena Mubadala, foi o final perfeito para mais um grande evento desta temporada 2017/2018.

As finais da faixa-preta ofereceram para a multidão presente nas arquibancadas, e milhões de espectadores em todo o mundo, um Jiu-Jitsu de alto nível.

Nomes conhecidos e novas caras dividiram o lugar mais alto do pódio, com o ouro e pontos importantes na classificação geral do evento. Confira como ficou abaixo:

MASCULINO PRETA

56kg – José Carlos “Cocó” manteve seu domínio na divisão neste fim de semana. Na final, ele conseguiu raspar mais vezes do que Massaki Todoroko, e venceu a disputa por 8 a 6 nos pontos e levar a medalha de ouro para casa.

62kg – João Miyao e Hiago George repetiram a mesma luta final dos dois últimos Grand Slams na divisão até 62kg. Desta vez, Miyao conseguiu uma vantagem para vencer George e ficar com seu segundo título da temporada.

69kg – Paulo Miyao conseguiu raspar e passar a guarda para marcar de 5 a 0 nos ponto sobre Tiago Bravo e carimbar seu retorno às competições com a medalha de ouro.

77kg – O brasileiro Flávio Vianna confiou no seu melhor jogo para manter o australiano Lachlan Giles sob controle e vencer por 3 a 0 nas vantagens pelo título.

85kg – Em luta parelha, Charles Negromonte conseguiu a vitória sobre Isaque Bahiense na decisão dos árbitros após um empate 0 a 0 em pontos e vantagens.

94kg – Helton Junior lutou com segurança para evitar o poderoso jogo de guarda de Adam Wardzinski. Assim, o brasileiro faturou o título na decisão dos árbitros após um empate de 1 a 1 nas vantagens.

110kg – Com 2 a 1 nas vantagens e 2 a 2 nos pontos, Igor Silva venceu Mauricio Lima na final da categoria mais pesada deste sábado, em uma verdadeira guerra.

FEMININO MARROM/PRETA

49kg – Mayssa Caldas estrangulou Flavia Quintareli pelas costas duas vezes na sexta-feira para garantir a medalha de ouro na divisão e evitar uma terceira luta no sábado.

55kg – Amanda Nogueira e Ariadne Oliveira lutaram até o último segundo da final. Amanda saiu na frente com uma vantagem da passagem de guarda, enquanto Ariadne empatou a luta com uma vantagem da raspagem quase no fim. A decisão final veio dos árbitros, que decidiram que Amanda merecia a medalha de ouro.

62kg – Charlotte Von Baumgarten colocou toda a pressão sobre Nadia Melo para chegar às costas e ir para o estrangulamento arco e flecha. Os três tapinhas não viera, mas os 6 a 0 nas vantagens foram suficiente para garantir a medalha de ouro para a talentosa faixa-preta alemã.

90kg – Samantha Cook fez bela apresentação contra Thamara Silva. Para vencer, a inglesa pegou as costas e finalizou no estrangulamento arco e flecha.

O Abu Dhabi Grand Slam retorna nos dias 10 e 11 de março, em Londres, para a etapa final do evento nesta temporada 2017/2018. As inscrições estão abertas neste link.

