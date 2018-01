Vitor Belfort tem luta cancelada no UFC deste domingo e despedida é adiada

Share it

A bruxa está solta no card do UFC St-Louis, que rola neste domingo, dia 14. Depois do brasileiro Thiago Pitbull ficar sem adversário, após Zak Cummings sofrer um acidente na banheira horas antes da pesagem, agora foi a vez de Vitor Belfort sofrer infortúnio parecido.

Durante a pesagem que rolou na manhã deste sábado, dia 13, Belfort apareceu para cravar o peso limite para atuar no peso médio, com 10min para o fim do tempo permitido para os atletas se pesarem. Após o término do tempo regulamentar, o Ultimate informou que Uriah Hall havia passado mal e que a luta com Belfort havia sido cancelada.

“Já tive algumas notícias piores na minha vida, mas essa foi dolorosa.” disse Belfort em entrevista ao Combate.com logo após o ocorrido. “Nove semanas e meia de camp, cortei o peso… Fiquei sabendo agora. Fazer o quê? Estou bem chocado… Já recebeu uma notícia desse tipo? É horrível, muito ruim.”

Agora resta aguardar qual será o destino de Belfort com sua luta cancelada, se o velho leão irá pedir um novo combate para os próximos meses ou se não entrará em novo camp, assim declarando sua aposentadoria sem lutar. Com a queda das lutas de Pitbull e Belfort, apenas duas brasileiras entrarão em ação amanhã: Kalindra Faria e Talita Bernardo. Confira como fica o card do UFC St-Louis abaixo.

UFC Fight Night: Stephens x Choi

St-Louis, Missouri, EUA

14 de janeiro de 2018

Jeremy Stephens x Doo Ho Choi

Paige VanZant x Jessica-Rose Clark

Kamaru Usman x Emil Meek

Card preliminar

Darren Elkins x Michael Johnson

James Krause x Alex White

Matt Frevola x Marco Polo Reyes

Kalindra Faria x Jessica Eye

Talita Bernardo x Irene Aldana

Danielle Taylor x JJ Aldrich

Mads Burnell x Michael Santiago

Kyung Ho Kang x Guido Cannetti