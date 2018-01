Jiu-Jitsu: Kron Gracie e a pressão pelas costas no Pan de 2012

Share it

Craque no Jiu-Jitsu, Kron Gracie já protagonizou batalhas memoráveis nos mais diversos tatames do mundo. Filho do mestre Rickson Gracie, o faixa-preta tem como característica um Jiu-Jitsu ofensivo, que na maioria das vezes rende frutos.

No vídeo que trazemos hoje, voltamos a 2012 no Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJ. No combate, Kron encarou Carlos Ribeiro (Gracie Barra) na divisão de pesos médios. No inicio do duelo, Kron bateu embaixo e conseguiu os dois pontos. Depois de atacar no pé, a fera levantou, pegou as costas e derrubou para, no solo, botar os ganchos. Carlos escapou enquanto pôde, mas a insistência e o ajuste de Kron levaram o Gracie a finalizar no estrangulamento de lapela.

Confira o duelo no vídeo abaixo e estude a movimentação de Kron Gracie!