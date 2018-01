Irmãos Miyao, Isaque, Igor Silva e mais finalistas no Grand Slam de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

Share it

Muitas emoções e grandes duelos de Jiu-Jitsu rolaram nesta sexta-feira, dia 12, na capital dos Emirados Árabes, em mais uma edição do Grand Slam da UAEJJ, desta vez em sua terra natal, Abu Dhabi.

Atletas do mundo inteiro chegaram para disputar os valiosos pontos no ranking e a recompensa ficou para os fãs de Jiu-Jitsu que prestigiaram os combates e a briga por mais de 190 mil dólares em prêmios.

Na divisão de faixa-preta, os craques da arte suave expuseram o seu melhor na Mubadala Arena, e foram definidos os finalistas que voltam amanhã, dia 15, para lutar pelo ouro. Confira abaixo!

Masculino Preta

56kg – José Carlos “Cocó” venceu João Kuraoka por 3 a 2 nas vantagens para garantir sua vaga na final contra Massaki Todokoro, que venceu Jorge Nakamura por 2 a 0 nos pontos na outra semifinal.

62kg – João Miyao e Hiago George finalizaram Jarrah Alhazza na chave de três para ficaram garantidos na disputa de ouro entre companheiros de equipe.

69kg – Paulo MIyao fez apenas uma luta para ficar com a vaga na final, ao finalizar Daniel Vieira pelas costas. Ele vai encarar Tiago Bravo pelo título, este que finalizou Abdullah Nabas e depois bateu Victor Otoniel por 2 a 0 no caminho até a finalíssima.

77kg – Na divisão mais movimentada, o australiano Lachlan Gilles e o brasileiro Flavio Vianna vão lutar pelo ouro neste sábado. Gilles chegou à final com uma vitória por 4 a 0 nos pontos sobre Raphael Mello e 3 a 0 nas vantagens sobre Julio Junior. Vianna garantiu a vaga com vitória por WO sobre Mohammed Al Qubaisi e 1 a 0 nas vantagens sobre o Burak Sarman.

85kg – Isaque Bahiense defenderá seu título conquistado no Rio contra Charles Negromonte. Isaque lutou duas vezes para chegar na final. Ele finalizou Nino Moreira e depois venceu Igor Sousa por 2 a 0 na semifinal. Já Negromonte finalizou Luis Venturino e depois venceu Marcos Costa por 3 a 0 nos pontos.

94kg – Adam Wardzinski chega na final com pressão máxima ao finalizar André Reis e Basel Fanous no caminho até a disputa do ouro. Do outro lado, Helton Junior venceu Lucas Figueiredo e Paulo Pinto para garantir a vaga na final.

110 kg – Igor Silva lutou uma vez para chegar na final, ao pegar Pablo Aragão no triângulo. Ele vai encarar Mauricio Lima na final, este que finalizou Luis Henrique Nepomuceno na semifinal.

Feminino Marrom/Preta



49kg – Mayssa Caldas bateu Flavia Quintareli duas vezes para garantir a medalha de ouro na divisão. Na segunda partida, Mayssa conseguiu pegar as costas de Flavia e finalizar no estrangulamento.

55kg – Amanda Nogueira defenderá sua coroa contra Ariadne de Oliveira. Nogueira chegou à final com uma vitória na decisão sobre Amal Amjahid, enquanto Ariadne finalizou Ariane Guarnier com um estrangulamento rodado.

62kg – Charlotte Von Baumgarten venceu Larissa Paes por 5 a 0 para encarar Nadia Melo na final de sábado.

90kg – Samantha Cook pressionou Jessica Andrade para finalizar e encarar Thamara Silva na final.