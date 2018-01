Exclusivo: Erberth Santos ensina sua nova finalização para você surpreender no Jiu-Jitsu

Share it

De olho em mais um ouro em Portugal, no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, o campeão mundial Erberth Santos chega com força total no torneio, e a missão é uma só: conquistar o grand slam da IBJJF.

O primeiro passo começa na próxima semana, com as disputas em Odivelas, e no meio de sua preparação, a fera separou um tempo para você, amigo leitor de GRACIEMAG, estudar mais uma transição com finalização para deixar seu jogo ainda mais agressivo.

Erberth mostrou uma de suas posições para surpreender o adversário que gosta de travar o jogo na guarda-x. Para sair da armadilha, Erberth joga o corpo todo para trás com um largo passou. Com o braço que fica preso, o atleta do Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro arma seu ataque. Após afundar o cotovelo e prender o braço do oponente, Erberth roda e deixa o adversário quase sem reação na sorrateira chave omoplata.

Confira a transição com finalização no vídeo abaixo!