Vitor Belfort rechaça propostas e avisa: “Esta no UFN 127 é minha luta de aposentadoria do MMA”

É chegada a hora de pendurar as luvas. Vitor Belfort, astro do UFC desde os primórdios do evento maior do MMA mundial, avisou que a luta contra Uriah Hall, no UFC deste domingo, dia 14 de janeiro, será a de despedida.

Belfort (26v, 13d, 1nc) estreou no MMA em outubro de 1996, e chegou no Ultimate em fevereiro de 1997. Mais de 20 anos depois, com passagens em diversos eventos e muitas lutas históricas, o velho leão fará sua derradeira batalha no esporte de luvinhas.

“Esta é a minha luta de aposentadoria. Depois dela vou botar o meu corpo para descansar”, disse Vitor em entrevista a Matt Serra e Jim Norton, no podcast ‘UFC Unfiltered’. “Eu acho que fiz mais do que o suficiente. Às vezes olho para traz e digo ‘nossa, eu ainda estou fazendo isso.’

“Eu sou muito grato, mas eu acho que o meu corpo precisa de descanso. Eu tenho meus negócios, quero ajudar o esporte a crescer. Nós temos que saber a hora de começar e a hora de parar. É chegada a hora.”

Vale lembrar que, em junho de 2017, no UFC 212, Belfort encarou e venceu Nate Marqurdt, em duelo que o mesmo anunciou como sua última da carreira. O problema é que, na ocasião, Belfort e sua equipe pensaram que o combate em questão seria o último do contrato, mas era o penúltimo. Com isso, a aposentadoria foi deixada para depois.

A última luta do contrato do “Fenômeno” rola no UFC St-Louis, no duelo coprincipal do car que terá na luta principal o duelo entre Jeremy Stephens e Do Ho Choi. Confira o card completo abaixo.

UFC Fight Night: Stephens x Choi

St-Louis, Missouri, EUA

14 de janeiro de 2018

Jeremy Stephens x Doo Ho Choi

Vitor Belfort x Uriah Hall

Paige VanZant x Jessica-Rose Clark

Kamaru Usman x Emil Meek

Card preliminar

Darren Elkins x Michael Johnson

James Krause x Alex White

Matt Frevola x Marco Polo Reyes

Thiago Alves x Zak Cummings

Kalindra Faria x Jessica Eye

Talita Bernardo x Irene Aldana

Danielle Taylor x JJ Aldrich

Mads Burnell x Michael Santiago

Kyung Ho Kang x Guido Cannetti