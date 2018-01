Vídeo: O estrangulamento de Nicholas Meregali no Europeu de Jiu-Jitsu

Share it

Falta pouco para o início de mais um Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, e a ansiedade no mundo da arte suave só aumenta. O evento, agendado para rolar entre os dias 16 e 21 de janeiro, vai trazer para Odivelas a nata do Jiu-Jitsu mundial para mais uma vez fazer história nos tatames em Portugal.

E para aquecer as turbinas para o torneio, vamos relembrar mais uma das inúmeras atuações implacáveis de Nicholas Meregali. Ainda na faixa-marrom, no Europeu de 2016, o hoje faixa-preta campeão mundial encarou Adam Wardzinski, terror do Jiu-Jitsu em terras europeias.

Para superar o adversário e conquistar o ouro no peso pesado, Nicholas pegou as costas, estabilizou e atacou com pressão no estrangulamento de lapela. Confira o duelo completo no vídeo abaixo e acompanhe no GRACIEMAG.com todos os detalhes do Europeu de Jiu-Jitsu 2018!