GMI: Alex Barros ensina seu atalho preferido para passar a guarda no Jiu-Jitsu

Como devemos enfrentar a guarda dos oponentes elásticos e contorcionistas, que ficam à vontade ao lutar com o corpo dobrado? O professor Alex Barros, nosso GMI à frente da academia Nova União Grajaú, no Rio de Janeiro, ensina sua passagem de guarda preferida para aterrorizar os guardeiros flexíveis.

Na técnica, Alex emborca o inimigo antes de começar a aplicar os detalhes que fazem o sucesso da posição. Primeiro ele trava o quadril do oponente com o joelho e a mão na faixa. Depois faz pegada na gola e em seguida, com a mão que está na faixa, joga o adversário para o lado e dá o passo para chegar na posição lateral, garantindo os três pontos.

Confira no vídeo abaixo o passo a passo da posição e tente aplicá-la nos treinos desta semana, estudioso leitor. Oss!