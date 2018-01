Vídeo: Felipe Preguiça e sua brutal chave de panturrilha no Jiu-Jitsu sem kimono

Share it

Para fechar a última temporada com chave de ouro, nós de GRACIEMAG e você, amigo leitor, elegemos os melhores atletas e finalizações de 2017, no Jiu-Jitsu e no MMA. Dentre os diversos postulantes ao título, alguns grandes lances ficaram pelo caminho, como foi o caso deste protagonizado por Felipe Preguiça.

Eleito o melhor atleta sem kimono do ano, o campeão absoluto do ADCC fez bonito também em sua campanha no ACBJJ 9, no GP sem kimono até 95kg da organização. Antes de disputar a final, a fera da Gracie Barra encarou o jovem Gutemberg Barbosa, da GFTeam.

Gutemberg, mais agressivo no primeiro minuto, viu Preguiça sentar e começar seu trabalho na guarda. Por cima, o atleta da GFTeam tentou passar, mas acabou sofrendo um ataque na chave de pé aplicado por Felipe. Sem sucesso no pé, Preguiça teve a chance ao interceptar a movimentação do oponente e liquidar o combate.

Ao buscar escapar a perna, Gutemberg acabou preso numa justa chave de panturrilha, golpe que deu a Preguiça a vitória na disputa. Confira no vídeo abaixo e estude a movimentação com a chave brutal!