Associação de Magistrados do RJ fecha parceria no Jiu-Jitsu com Leão Teixeira

Tradicional academia de Jiu-Jitsu na zona sul do Rio de Janeiro, a nossa GMI Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, liderada pelo mestre Leão Teixeira, acaba de firmar um convênio de peso para agregar ainda mais adeptos à arte suave.

A Associação de Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj) firmou a academia de Jiu-Jitsu como sua mais nova conveniada, esta com a chancela de nomes importantes do seu quadro de conveniados, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antônio Saldanha, que além de magistrado é atleta de Jiu-Jitsu.

“Dentre os professores que passaram pelo meu permanente aprendizado, o Leão Teixeira é sem dúvida o de maior aptidão pedagógica para transmitir os verdadeiros fundamentos dessa atividade que nos é tão cara”, disse Saldanha. “Exímio lutador e professor vocacionado, consegue mesclar, com maestria, todos os segredos do combate corporal com a elegância e refinamento de um verdadeiro cavalheiro.”

Com o convênio, os magistrados associados receberão um kimono no ato da matrícula e descontos nas filiais da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira.