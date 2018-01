Lo, Bia, Langhi, Terra, Miyao e mais feras inscritas no Europeu de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Na próxima semana, entre os dias 16 e 21 de janeiro, a arte suave tomará conta de Odivelas, em Portugal, para mais uma edição do Europeu de Jiu-Jitsu.

Primeiro grande evento do ano de 2018 organizado pela IBJJF, a competição promete abrir a temporada do Jiu-Jitsu com uma verdadeira maratona de lutas de kimono. E para abrilhantar ainda mais a disputa, a competição tem entre os inscritos uma verdadeira legião de astros e estrelas da arte suave mundial na divisão de faixa-preta adulto.

Nós de GRACIEMAG mergulhamos na lista e trouxemos para você, amigo leitor, os favoritos de cada divisão. Confira abaixo e poste nos comentários as suas apostas!

MASCULINO

GALO Caio Terra Association Caio Terra Alliance Hiago Gama GF Team Jorge Luiz Nakamura GF Team Jose Carlos “Cocó”

PLUMA Cicero Costha Europe João Miyao Atos Jiu-Jitsu Pablo Mantovani Cicero Costha Europe Hiago George

PENA Nova União Marcio André Alliance Gianni Grippo Qatar BJJ Brasil Luciano Queiroz Saikoo Jiu-Jitsu Isaque Paiva

LEVE Alliance Michael Langhi Calasans BJJ International Alex Cabanes Easton BJJ John Combs GF Team Jacob Mackenzie Gracie Barra Edwin Najmi KMR BJJ Europe Espen Mathiesen Soul Fighters BJJ Tijuca Hugo Marques Zenith BJJ – Las Vegas Renato Canuto

MÉDIO Alliance Isaque Bahiense Alliance Marcos Tinoco Alliance International Alexandre Cavalieri Association Aranha Yan Cabral Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. GF Team Jaime Canuto KMR BJJ Europe Tommy Langaker

MEIO-PESADO Alliance Renato Cardoso Atos Jiu-Jitsu Lucas “Hulk” Barbosa Caio Terra Association Rudson Mateus GF Team Patrick Gáudio Nova União Horlando Monteiro Ns Brotherhood Leandro Lo Roger Gracie Academy Charles Negromonte

PESADO Atos Jiu-Jitsu Keenan Cornelius CheckMat Adam Wardzinski CheckMat Jackson Sousa

SUPERPESADO Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro Erberth Santos Gracie Barra Manuel “Nelton” Pontes

PESADÍSSIMO Qatar BJJ Victor Honório GF Team Antonio Assef GF Team Ricardo Evangelista Guigo JJ Otávio Nalati

FEMININO

PLUMA Alliance Talita Alencar Gracie Barra Vanessa English

PENA Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Gracie Humaita South Bay Emilie Thylin

LEVE Gracie Humaita Bia Mesquita Alliance Erin Herle

MÉDIO Alliance Renata Marinho Zenith BJJ – Las Vegas Raquel Canuto

MEIO-PESADO De La Riva JJ Claudia do Val CheckMat Samantha Cook

PESADO G13 BJJ Carina Santi Gracie Barra Jessica Flowers