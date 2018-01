Brasil no UFC: Confira os números finais na retrospectiva de 2017

Share it

Há quem diga que 2017 não foi um ano dos melhores parar os brasileiros no UFC, mas os altos e baixos do esporte mostram que a hegemonia brasuca no octógono mais famoso do mundo está longe de ficar apenas na história.

O UFC compilou os números de 2017 para as atuações de nossos compatriotas no evento, e alguns dados interessantes surgiram. Foram 70 vitórias anotadas, com 19 finalizações aplicadas com o Jiu-Jitsu ao longo da temporada. Entre as conquistas de cinturão, tivemos Cris Cyborg como a única a conquistar um novo título, enquanto Amanda Nunes defendeu com sucesso o seu cinturão no peso-galo.

Entre nocautes, vitórias na decisão, números de combates e novas caras na organização, o saldo foi positivo para os fãs que são apaixonados pelas lutas. Confira no vídeo abaixo os números do UFC para os brasileiros em 2017!