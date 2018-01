Astro do UFC Khabib Nurmagomedov testa seu sambo contra ferinha do Jiu-Jitsu

Share it

O Jiu-Jitsu é um esporte conhecido por integrar pessoas de todos os tipos de credo, classe social e níveis esportivos. Não existe restrição para dar aquele treininho amistoso no dojô. Todo o competidor, em certo ponto da carreira no tatame, pode dividir com os seus colegas a história de um treino memorável, e com o nosso personagem de hoje não será diferente.

O valente João Gabriel Saldanha, jovem faixa-laranja aluno da GMI Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, liderada pelo mestre Leão Teixeira, esteve em Nova York e teve a chance de treinar com o invicto atleta de UFC Khabib Nurmagomedov. Ainda no camp para enfrentar Edson Barboza no UFC 219, o russo boa praça aceitou o desafio do pequeno casca-grossa e partiu para o rola.

O pequeno João não se intimidou com a “montanha-russa” do Ultimate e partiu para cima, e impôs o seu jogo logo de começo com uma bela queda e a habilidosa escorregada para as costas. Khabib se livrou, e atacou nas pernas, com a ternura de explicar como o pequeno poderia sair com mais facilidade.

A diversão com o Jiu-Jitsu rolou solta, e o treininho para guardar na memória de João Saldanha com Nurmagomedov você confere no vídeo abaixo.